Marlins ponen a Kyle Stowers en la lista de lesionados de 10 días

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El jardinero de los Marlins de Miami, Kyle Stowers (28), es retirado del campo por el mánager Clayton McCullough (86) durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 9 de agosto de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Stowers salió por molestias en el isquiotibial en la quinta entrada de la victoria de Miami por 12-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles el domingo. Hizo una mueca al rodear la primera base tras conectar un sencillo de dos carreras y fue reemplazado de inmediato por el corredor emergente panameño Leo Jimenez. El mánager Clayton McCullough indicó que a Stowers se le realizarían más exámenes.

Los Marlins llamaron al infielder Graham Pauley desde Triple-A Jacksonville para ocupar el lugar de Stowers en el roster activo, mientras comienzan una estadía en casa de seis juegos. Miami inicia una serie de tres juegos contra Pittsburgh el martes.

Esta es la segunda vez que Stowers ingresa a la lista de lesionados este año, después de que una distensión en el isquiotibial derecho lo dejara fuera durante las primeras semanas de la temporada.

Stowers tuvo el mejor año de su carrera en 2025, cuando registró 115 hits, 25 jonrones y 73 carreras impulsadas en 117 juegos, lo que le valió su primera convocatoria al Juego de Estrellas, antes de que una distensión en el oblicuo izquierdo lo marginara durante el tramo final de la temporada. Batea para .242, con un OPS de .789 y 16 jonrones.

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FUENTE: AP