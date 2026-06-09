Marlins abren el juego con 4 carreras en la 8ª y vencen 10-6 a Diamondbacks

El sencillo impulsor de López inició una secuencia de cuatro imparables en la octava. El venezolano Javier Sanoja remolcó dos carreras más con un sencillo y el dominicano Esteury Ruiz siguió con un sencillo productor de una carrera, mientras los Marlins rompían el empate 6-6.
Pete Fairbanks (1-1) lanzó una novena entrada de un solo hit y ponchó a dos.
Max Meyer trabajó 5 1/3 entradas, permitió dos carreras con siete hits y ponchó a cinco.
Los Diamondbacks empataron el juego en la parte alta de la octava con un sencillo de dos carreras del dominicano Ketel Marte.
Carroll y el venezolano Gabriel Moreno conectaron un jonrón cada uno por Arizona. Marte agregó un doble productor en la séptima.
Brandyn Garcia (0-1) cargó con su primera derrota de la temporada tras permitir cuatro carreras con dos hits. Zac Gallen lanzó las primeras 5 1/3 entradas, permitió cuatro carreras con nueve hits y ponchó a tres.
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FUENTE: AP