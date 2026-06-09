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Marlins abren el juego con 4 carreras en la 8ª y vencen 10-6 a Diamondbacks

MIAMI (AP) — El dominicano Otto López conectó un sencillo productor de la carrera de desempate para abrir la octava entrada de cuatro anotaciones de Miami, y Joe Mack se fue de 4-4 y anotó tres carreras, mientras los Marlins vencieron la noche del martes por 10-6 a los Diamondbacks de Arizona para su sexta victoria en siete juegos.

Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, observa su batazo hacia el jardín central durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el martes 9 de junio de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)
Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, observa su batazo hacia el jardín central durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el martes 9 de junio de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier) AP

El sencillo impulsor de López inició una secuencia de cuatro imparables en la octava. El venezolano Javier Sanoja remolcó dos carreras más con un sencillo y el dominicano Esteury Ruiz siguió con un sencillo productor de una carrera, mientras los Marlins rompían el empate 6-6.

Pete Fairbanks (1-1) lanzó una novena entrada de un solo hit y ponchó a dos.

Max Meyer trabajó 5 1/3 entradas, permitió dos carreras con siete hits y ponchó a cinco.

Los Diamondbacks empataron el juego en la parte alta de la octava con un sencillo de dos carreras del dominicano Ketel Marte.

Carroll y el venezolano Gabriel Moreno conectaron un jonrón cada uno por Arizona. Marte agregó un doble productor en la séptima.

Brandyn Garcia (0-1) cargó con su primera derrota de la temporada tras permitir cuatro carreras con dos hits. Zac Gallen lanzó las primeras 5 1/3 entradas, permitió cuatro carreras con nueve hits y ponchó a tres.

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