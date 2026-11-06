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Mark McKenzie reemplaza al lesionado George Campbell en el plantel de EE.UU. ante Haití

FAYETTEVILLE, Georgia, EE.UU. (AP) — Mark McKenzie reemplazó al defensor lesionado George Campbell el viernes en la nómina de Estados Unidos para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Haití.

El atacante del Mónaco, Ansu Fati (izquierda), remata de cabeza el balón por encima del defensa del Toulouse, Mark McKenzie (derecha), durante un partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Mónaco y el Toulouse, el sábado 10 de octubre de 2026, en Mónaco. (Foto AP/Philippe Magoni)
El atacante del Mónaco, Ansu Fati (izquierda), remata de cabeza el balón por encima del defensa del Toulouse, Mark McKenzie (derecha), durante un partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Mónaco y el Toulouse, el sábado 10 de octubre de 2026, en Mónaco. (Foto AP/Philippe Magoni) AP

McKenzie, un defensor de 27 años del club francés Toulouse, formó parte del equipo de la Copa del Mundo de este año.

Campbell, de 25 años, sufrió una lesión en la ingle el martes mientras jugaba para el equipo inglés West Bromwich Albion.

Estados Unidos, número 16 del mundo, enfrenta a Haití, ubicado en el puesto 84, el 14 de noviembre en Miami y el 17 de noviembre en Cincinnati en una serie a dos partidos por un boleto a las semifinales de la Liga de Naciones, que se disputarán del 22 al 30 de marzo en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

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Porteros: Matt Freese (New York City), Diego Kochen (Lyngby), Brian Schwake (Nashville)

Defensores: Reed Baker-Whiting (Nashville), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Neil Pierre (Philadelphia), Bryan Reynolds (Rennes), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic)

Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Santiago Castañeda (Paderborn), Weston McKennie (Juventus), Adri Mehmeti (New York Red Bulls), Gio Reyna (Strasbourg), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Delanteros: Folarin Balogun (Monaco), Justin Ellis (Orlando), Julian Hall (New York Red Bulls), Christian Pulisic (AC Milan), Cavan Sullivan (Philadelphia)

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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