Mark McKenzie reemplaza al lesionado George Campbell en el plantel de EE.UU. ante Haití

El atacante del Mónaco, Ansu Fati (izquierda), remata de cabeza el balón por encima del defensa del Toulouse, Mark McKenzie (derecha), durante un partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Mónaco y el Toulouse, el sábado 10 de octubre de 2026, en Mónaco. (Foto AP/Philippe Magoni) AP

Estados Unidos, número 16 del mundo, enfrenta a Haití, ubicado en el puesto 84, el 14 de noviembre en Miami y el 17 de noviembre en Cincinnati en una serie a dos partidos por un boleto a las semifinales de la Liga de Naciones, que se disputarán del 22 al 30 de marzo en el SoFi Stadium de Inglewood, California.