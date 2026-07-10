Marinos atacados en estrecho de Ormuz demandan a naviera en Tailandia

Humo emerge del Mayuree Naree, un buque granelero con bandera de Tailandia, tras ser impactado por un proyectil en el estrecho de Ormuz, al norte de Omán, el 11 de marzo de 2026. (Noppadon Wongsuvan vía AP) AP

El barco, el Mayuree Naree, fue alcanzado por un proyectil al norte de Omán el 11 de marzo, lo que causó la muerte de tres personas. Los 20 tripulantes restantes fueron rescatados y regresaron a Tailandia aproximadamente una semana después.

Los exmiembros de la tripulación Panithi Tumkaew, Noppadon Wongsuvan y Surades Manpuen presentaron la demanda contra Precious Shipping Co., así como contra dos empresas afiliadas y el capitán del barco.

La demanda sostiene que los demandados pusieron en peligro sus vidas al navegar por el estrecho pese a los riesgos de seguridad, según su abogado, Kunpat Singhathong.

Kunpat indicó que los tres hombres también fueron despedidos antes que concluyeran sus contratos laborales de nueve meses, luego que el ataque dejó al barco inoperable. Señaló que recibieron una compensación equivalente a dos meses de salario.

La compensación fue insuficiente porque desde entonces han sido diagnosticados con trastorno de estrés postraumático, lo que les impide seguir trabajando como marineros en el futuro previsible, explicó.

“Intentamos negociar con la empresa, pero negó su responsabilidad, así que creemos que el asunto debe llevarse ante el tribunal”, afirmó Kunpat antes de presentar el caso ante el Tribunal Laboral Central en Bangkok.

Rechazó identificar el monto de la compensación que buscan, y sólo dijo que será superior a un millón de baht (30.000 dólares) por persona.

Panithi, quien manifestó que había trabajado para Precious Shipping durante más de una década, contó que su esposa lo animó a buscar tratamiento médico tras notar cambios en su comportamiento.

“Cuando hay ruidos fuertes, me sobresalto. No puedo trabajar ahora y tengo que tomar medicamento”, comentó Panithi.

Precious Shipping no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los restos de los tres tripulantes muertos en el ataque fueron repatriados a Tailandia a principios de este mes.

En un comunicado del 3 de julio, Precious Shipping agradeció a todos los involucrados en el proceso de repatriación y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. La empresa afirmó que “sigue comprometida a brindar plena asistencia, atención y apoyo a las familias en duelo durante este difícil momento”.

Estados Unidos lanzó nuevos ataques aéreos contra Irán el jueves, y Teherán respondió atacando a aliados estadounidenses en Oriente Medio. El intercambio de fuego amenaza un acuerdo provisional destinado a ayudar a poner fin a la guerra con Irán.

El conflicto ha estrangulado el estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo crudo y gas natural licuado. La mayor parte de esto tenía como destino Asia, que ha lidiado con una conmoción energética en todo el continente desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

La seguridad de los marinos varados en el golfo Pérsico ha sido motivo de preocupación entre naciones asiáticas —como India, Filipinas y Tailandia— cuyos ciudadanos conforman una parte significativa de las tripulaciones de los barcos.

“Esto no es simplemente una cuestión de estadísticas del transporte marítimo", señaló el miércoles en un comunicado Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI) de Naciones Unidas. "Detrás de las cifras hay marinos, y en algunos casos sus familias, que siguen soportando el costo humano de este conflicto”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP