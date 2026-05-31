Marineros conectan 4 jonrones por 2do juego seguido y vencen 5-1 a Diamondbacks

Compartir en:









El lanzador abridor de los Marineros de Seattle, Bryan Woo, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el sábado 30 de mayo de 2026, en Seattle. (Foto AP/Stephen Brashear) AP

Woo (5-3) permitió solo dos sencillos en la quinta entrada, al tiempo que igualó su máximo de la temporada con nueve ponches, en una quinta victoria consecutiva de los Marineros —su racha ganadora más larga de la temporada—.

Cooper Criswell permitió un hit en la octava, y Alex Hoppe otorgó la única base por bolas del juego con dos outs en la novena y luego no cubrió el plato en un lanzamiento descontrolado, lo que permitió que el dominicano Geraldo Perdomo anotara desde segunda y arruinara la blanqueada.

Raley conectó su 13er jonrón cuando Seattle tomó la ventaja ante Ryne Nelson (2-4) en la segunda entrada. Dominic Canzone pegó su sexto cuadrangular un out después para poner el 2-0.

El cubano mexicano Randy Arozarena llegó a base por un error de tiro de dos bases del venezolano Jose Fernandez para abrir la sexta antes de anotar con el elevado de sacrificio de Cole Young para el 5-0, lo que provocó la salida de Nelson tras 99 lanzamientos.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP