americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Marineros conectan 4 jonrones por 2do juego seguido y vencen 5-1 a Diamondbacks

SEATTLE (AP) — Luke Raley y el dominicano Julio Rodríguez conectaron jonrones por segundo juego consecutivo —dos de cuatro cuadrangulares solitarios de Seattle en las primeras tres entradas— y los Marineros vencieron la noche del sábado por 5-1 a los Diamondbacks de Arizona, respaldados por siete entradas sin permitir carreras de Bryan Woo.

El lanzador abridor de los Marineros de Seattle, Bryan Woo, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el sábado 30 de mayo de 2026, en Seattle. (Foto AP/Stephen Brashear)
El lanzador abridor de los Marineros de Seattle, Bryan Woo, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el sábado 30 de mayo de 2026, en Seattle. (Foto AP/Stephen Brashear) AP

Woo (5-3) permitió solo dos sencillos en la quinta entrada, al tiempo que igualó su máximo de la temporada con nueve ponches, en una quinta victoria consecutiva de los Marineros —su racha ganadora más larga de la temporada—.

Cooper Criswell permitió un hit en la octava, y Alex Hoppe otorgó la única base por bolas del juego con dos outs en la novena y luego no cubrió el plato en un lanzamiento descontrolado, lo que permitió que el dominicano Geraldo Perdomo anotara desde segunda y arruinara la blanqueada.

Raley conectó su 13er jonrón cuando Seattle tomó la ventaja ante Ryne Nelson (2-4) en la segunda entrada. Dominic Canzone pegó su sexto cuadrangular un out después para poner el 2-0.

El cubano mexicano Randy Arozarena llegó a base por un error de tiro de dos bases del venezolano Jose Fernandez para abrir la sexta antes de anotar con el elevado de sacrificio de Cole Young para el 5-0, lo que provocó la salida de Nelson tras 99 lanzamientos.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro será trasladado a Miami para enfrentar juicio por Hermanos al Rescate

Expiloto cubano acusado junto a Raúl Castro será trasladado a Miami para enfrentar juicio por Hermanos al Rescate

Eileen Wang, exalcaldesa de Arcadia, California, derecha, sale de un tribunal federal tras declararse culpable de actuar como agente ilegal del gobierno chino, el viernes 29 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/William Liang)

Exalcaldesa demócrata del sur de California se declara culpable de actuar como agente ilegal de China

La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis eléctrica

La principal termoeléctrica de Cuba vuelve a colapsar tras menos de 36 horas operativa y agrava la crisis eléctrica

Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter