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Margaret Qualley y Jack Antonoff solicitan el divorcio tras 3 años de matrimonio

NUEVA YORK (AP) — La actriz Margaret Qualley y el ganador del Grammy Jack Antonoff han presentado una demanda de divorcio tras tres años de matrimonio, según registros judiciales.

ARCHIVO - Margaret Qualley, a la izquierda, y Jack Antonoff llegan a los Premios MTV a los Videos Musicales el 11 de septiembre de 2024, en la Arena UBS de Elmont, Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Margaret Qualley, a la izquierda, y Jack Antonoff llegan a los Premios MTV a los Videos Musicales el 11 de septiembre de 2024, en la Arena UBS de Elmont, Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) AP

El caso se presentó el viernes en el Tribunal Supremo del condado de Kings, en Brooklyn, Nueva York, y figura como una acción matrimonial no impugnada. Qualley aparece como la demandante y Antonoff como el demandado.

Los abogados de Qualley y Antonoff no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La pareja se separó en julio.

Qualley, de 32 años, es una actriz conocida por películas como “The Substance” ("La sustancia") y “Once Upon a Time in Hollywood” ("Érase una vez en... Hollywood"). Antonoff, de 42, es un compositor y productor galardonado con 14 premios Grammy que ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey y Sabrina Carpenter. También es integrante de la banda Bleachers.

La pareja comenzó a salir en 2021 y se casó en agosto de 2023.

FUENTE: AP

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