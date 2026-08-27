Maresca le pide al City que firme a "uno o dos capitanes más" antes del límite de traspasos

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La depuración veraniega del City ha supuesto la salida de una gran cantidad de jugadores con experiencia, entre ellos John Stones, Bernardo Silva, Rodri y Nathan Aké.

Los dos fichajes principales han sido los jóvenes mediocampistas Ayyoub Bouaddi, de 18 años, y Elliot Anderson, de 23, y el City pretende incorporar a más jugadores antes del cierre del mercado, que es el próximo martes.

Maresca quiere que quien sea fichado pase a formar parte de inmediato del grupo de liderazgo en un plantel del City cada vez más joven.

“Tenemos jugadores con experiencia, sin duda. Tenemos líderes. Ahora tenemos que esperar cuatro o cinco días más para ver si podemos sumar uno o dos capitanes más a Rubén (Dias) y Erling (Haaland), que son los capitanes”, expresó Maresca en una conferencia de prensa el jueves, antes de un partido del viernes en la Liga Premier ante el Crystal Palace.

Informes en la prensa británica señalan que el City está interesado en el mediocampista argentino del Chelsea Enzo Fernández, a quien Maresca nombró vicecapitán durante su etapa juntos en el club londinense.

Maresca insistió en que el City no estaba cerca de concretar más fichajes en este momento.

“No, no, no”, respondió. “El que llegó es Ayyoub (el miércoles) y luego veremos en los próximos cuatro o cinco días”. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP