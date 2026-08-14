Maresca habla de Rodri y Enzo Fernández; Reijnders se va del City en reestructuración del mediocampo

Enzo Maresca, técnico del Manchester City, da indicaciones durante un partido amistoso ante el Atlético de Madrid en Seúl, el domingo 9 de agosto de 2026 (AP Foto/Lee Jin-man) AP

Rodri fue recibido con lo que Maresca describió como un “gran abrazo” el viernes, cuando regresó al City. Recibió un descanso prolongado tras ayudar a que España se colonara en el Mundial el mes pasado y luego someterse a una cirugía menor de espalda.

Consultado sobre si esperaba que el jugador alguna vez galardonado con el Balón de Oro se quedara en el City en medio del supuesto interés del Barcelona, Maresca señaló: “el mercado de fichajes está abierto: podemos comprar jugadores, podemos vender jugadores. Cualquier cosa puede pasar”.

Una cosa es segura: Rodri no jugará el domingo en el Community Shield —el partido que abre la temporada del fútbol inglés entre los ganadores de la Liga Premier y la Copa de la FA de la temporada pasada— contra el Arsenal, mientras sigue un programa de rehabilitación tras la intervención quirúrgica.

La manera en que Maresca, quien ha reemplazado al histórico técnico del City Pep Guardiola, reestructura el mediocampo del equipo tras la salida del referente Bernardo Silva al Real Madrid y un posible movimiento de Rodri ha sido objeto de mucha especulación.

Sobre si le interesaría fichar al argentino Enzo Fernández, del Chelsea —donde Maresca fue entrenador—, el italiano afirmó: “es un jugador de otro club. No creo que sea correcto hablar de otros jugadores”.

Maresca fue más abierto respecto a Reijnders, quien no logró consolidarse como titular habitual del City tras llegar procedente del Milan en el receso previo a la temporada pasada.

Informes generalizados en la prensa británica señalan que el mediocampista neerlandés se dirige al club saudí Al-Qadsiah, y Maresca indicó: “el traspaso de Tijjani no está hecho oficialmente, lo veremos en las próximas horas”.

Maresca añadió que Reijnders ya estaba “convencido” de irse del City, y comparó la situación con la del arquero James Trafford, quien se incorporó al Leeds este verano para tener más oportunidades de jugar.

“Todos trabajan cada día, todos hacen sesiones cada día, y luego al final de la semana, todos quieren jugar un partido; cuando no juegan, les cuesta entenderlo”, comentó Maresca.

“Puedo entenderlo. Después de una temporada, algunos de ellos quieren jugar un poco más. Así que es una situación normal”.

Maresca, ‘tan bueno como’ Guardiola, dice Arteta

Será el primer partido oficial de Maresca al mando del City y ha recibido el respaldo del entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, quien considera que su colega hará un trabajo “increíble” como reemplazo de Guardiola.

Arteta incluso llegó a decir que Maresca era “tan bueno como” Guardiola, quien ganó 17 títulos importantes en sus 10 años en el City.

“Lo conozco bien y aportará algo diferente al club”, expresó Arteta, quien también fue asistente de Guardiola en el City.

“Lo que sé es que Enzo tiene la personalidad, el carácter y, especialmente, el conocimiento para hacer un trabajo increíble allí. Por eso lo han elegido, porque probablemente podrían escoger a cualquiera y se han decidido por Enzo por las razones correctas”.

Haaland, Saka y Rice lucen listos para el Community Shield

Arteta señaló que los jugadores de la selección de Inglaterra Declan Rice y Bukayo Saka podrían participar contra el City tras volver a los entrenamientos, pero Jurrien Timber y William Saliba (espalda) siguen fuera. Saliba tiene una lesión de larga duración, indicó Arteta.

Erling Haaland también acaba de regresar a los entrenamientos y Maresca restó importancia a cualquier preocupación por lesión del delantero tras una sesión de entrenamiento esta semana.

“Solo tenía pequeñas molestias detrás de los talones”, explicó Maresca. “Pero estaba bien”.

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FUENTE: AP