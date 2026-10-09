Maresca dice que confía plenamente en Man City pese a fallo en contra

El técnico del Manchester City Enzo Maresca durante el partido contra Manchester United en la Liga Premier, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Manchester. (AP Foto/Ian Hodgson) AP

El técnico italiano afirmó el viernes que tenía plena confianza en la jerarquía del City y desestimó las sugerencias de que el dominio sin precedentes del club en el fútbol inglés se hubiera visto empañado por el explosivo veredicto, que concluyó que infló artificialmente sus ingresos en más de 1.000 millones de dólares para ayudar a fichar a algunas de las mayores estrellas del fútbol.

“Confío completamente en el club en este momento, en el futuro, siempre”, manifestó Maresca en su primera conferencia de prensa desde que se publicaron la semana pasada las conclusiones de un panel independiente.

“La razón por la que me uní a este club es porque confío completamente al 100% en el propietario, el director ejecutivo, el director deportivo, toda la organización, así que no tengo ninguna duda al respecto”.

Maresca habló antes del partido de la Premier del City contra Liverpool en Anfield el domingo.

Como era de esperar, el foco estuvo en el veredicto, que determinó que el equipo respaldado por los Emiratos Árabes Unidos cometió casi todas las más de 115 infracciones de las que se le acusaba durante un periodo en el que el City pasó a dominar en la liga de fútbol más popular del mundo.

El City siempre ha negado los cargos y presentó una apelación.

“Me gustaría hablar de esta situación cuando vayamos a ganar la apelación”, señaló Maresca.

Preguntado sobre si el veredicto manchaba el éxito del City tras más de una década de dominio, Maresca respondió: “Para nada".

Maresca fue contratado al final de la temporada pasada, cuando el anterior técnico Pep Guardiola dejó el cargo tras una etapa de 10 años repleta de trofeos.

Anteriormente había trabajado como asistente de Guardiola durante la temporada 2023 en la que el equipo ganó el triplete.

Consultado sobre si aun así habría aceptado el puesto si el veredicto se hubiera conocido antes de convertirse en entrenador, Maresca contestó: “100%”.

“Conozco la organización desde hace años y sé lo serios que son. Sé que hacen las cosas bien”, subrayó.

“Confío en el club porque confío en las personas, y esa también es la razón por la que me uní al club. Y además no hay otro club en el mundo en el que me gustaría estar, así que estoy muy feliz de estar aquí”, indicó.

La tarea inmediata de Maresca es concentrar la mente de los jugadores antes del viaje a Anfield.

“Entendemos completamente la gravedad de la situación. No estoy diciendo que no lo entendamos. Lo entendemos, los jugadores lo entienden. Pero es nuestro deber, nuestro trabajo, intentar controlar el ruido”, explicó. “

“Para mí y para los jugadores, solo podemos controlar lo que pasa en el césped, lo que pasa en el campo. Así que estamos centrados en eso, y eso es lo que podemos hacer y lo que podemos controlar”.

Kompany esquiva supuestas irregularidades de su antiguo club

El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany, quien jugó en el City de 2012 a 2019, ha ofrecido un apoyo prudente a los logros del club en aquella época, al tiempo que se ha distanciado de la controversia.

Kompany dijo el viernes que estaba “100% concentrado” en el Bayern y que eso no le dejaba tiempo “para detenerse en otras cosas”.

“Pero para mí, en realidad es bastante simple: jugué allí durante 11 años, y respaldo plenamente lo que logramos en el campo y el sentimiento que compartimos como grupo de jugadores durante ese tiempo”, afirmó. “Todo lo demás, para ser honesto, se siente un poco alejado de mi realidad en este momento”.

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El redactor deportivo de AP Ciarán Fahey contribuyó desde Berlín.

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FUENTE: AP