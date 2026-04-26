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Marco Reus anota 2 goles y lidera remontada del Galaxy para vencer 2-1 a Real Salt Lake

CARSON, California, EE.UU. (AP) — Marco Reus anotó dos goles, el segundo de penalti en el minuto 85, para que Los Angeles Galaxy remontara y venciera el domingo por 2-1 a Real Salt Lake.

Reus marcó desde 21 yardas en un tiro libre para darle al Galaxy una ventaja de 1-0 en el minuto 9. El cobro se concedió después de que Gabriel Pec recibiera una falta del mediocampista de Real Salt Lake Stijn Spierings.

Al arquero del Galaxy, JT Marcinkowski, se le acreditó un autogol en el último minuto del tiempo añadido, lo que igualó el marcador 1-1 al descanso. El balón rebotó en el poste y terminó en la red cuando se lanzó para atajar el disparo de Zavier Gozo.

Reus anotó el gol del triunfo desde el punto penal tras una falta sobre Sam Junqua por empujar a Elijah Wynder por la espalda en un tiro de esquina. Fue el cuarto gol de Reus esta temporada y el décimo en 37 apariciones a lo largo de su carrera.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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