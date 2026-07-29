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Manzardo pega jonrón y remolca 2 carreras en triunfo de Guardianes, 6-1 ante Rojos

CINCINNATI (AP) — Kyle Manzardo conectó un jonrón e impulsó dos carreras, Joey Cantillo lanzó cuatro entradas sin permitir anotaciones y los Guardianes de Cleveland vencieron el miércoles 6-1 a los Rojos de Cincinnati para adjudicarse la serie de la temporada.

Kyle Manzardo, de los Guardianes de Cleveland, recorre las bases luego de conecctar un jonrón ante los Rojos de Cincinnati, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Tanner Pearson)
Kyle Manzardo, de los Guardianes de Cleveland, recorre las bases luego de conecctar un jonrón ante los Rojos de Cincinnati, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Tanner Pearson) AP

Los Guardianes, que ganaron dos de los tres juegos ante los Rojos en Progressive Field en mayo, se quedaron con la “Copa de Ohio” de este año, que se otorga al ganador de la serie de la temporada.

Cantillo permitió cuatro hits, otorgó una base por bolas y recetó ocho ponches. Lidera las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .189 por parte de los adversarios con corredores en posición de anotar y salió de apuros en la primera, segunda y cuarta entradas el miércoles.

Los Guardianes, que se habían ido en blanco en tres de los cuatro juegos anteriores, llenaron las bases con un out en la tercera entrada, pero no pudieron anotar. Volvieron a llenar la casa sin outs en la quinta y anotaron cuatro carreras pese a conectar apenas un hit.

Travis Bazzana pegó un sencillo e impulsó la primera carrera ante el abridor de los Rojos, Brady Singer, quien concedió un par de bases por bolas con las bases llenas para forzar dos carreras más.

Caleb Ferguson relevó a Singer y permitió un elevado de sacrificio de Patrick Bailey para poner la pizarra 4-0.

Singer (5-10) permitió cuatro carreras — todas sucias — y seis hits. Dio cuatro bases por bolas y ponchó a tres. Los Reds cometieron dos errores el miércoles, incluido uno de fildeo del dominicano Elly De La Cruz que dio inicio a la quinta entrada de cuatro carreras.

Erik Sabrowski (4-2) se acreditó la victoria por Cleveland.

El dominicano Noelvi Marte impulsó la única carrera de los Reds con un sencillo ante el cubano Franco Alemán en la sexta.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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