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Manzardo conecta su primer grand slam y Guardianes remontan para vencer 6-5 a Rojos

CINCINNATI (AP) — Kyle Manzardo conectó un grand slam, Chase DeLauter anotó la carrera de la ventaja con un toque de sacrificio en la octava entrada y los Guardianes de Cleveland rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas, al remontar para imponerse el martes 6-5 a los Rojos de Cincinnati en el primer juego de una doble cartelera.

Kyle Manzardo de los Guardianes de Cleveland le da los cinco a su compañero José Ramírez tras su grand slam en la primera entrada del juego 1 de la doble cartelera ante los Rojos de Cincinnati el martes 28 de julio del 2026. (AP Foto/Kareem Elgazzar)
Kyle Manzardo de los Guardianes de Cleveland le da los cinco a su compañero José Ramírez tras su grand slam en la primera entrada del juego 1 de la doble cartelera ante los Rojos de Cincinnati el martes 28 de julio del 2026. (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

El dominicano José Ramírez tuvo dos hits y se robó dos bases en la quinta entrada antes de anotar la carrera del empate.

Sal Stewart impulsó tres anotaciones, incluido un doble de dos carreras que le dio a los Rojos una ventaja de 5-4 durante una cuarta entrada de cuatro carreras. Stewart también conectó un jonrón solitario en la segunda entrada ante el abridor de los Guardianes, Slade Cecconi.

Con Stewart en primera base y dos outs en la novena, el jardinero derecho dominicano de Cleveland, Ángel Martínez, hizo una atrapada en zambullida en un elevado corto y con efecto conectado por JJ Bleday para el último out y darle a Cade Smith su 30mo salvamento, líder de las Grandes Ligas.

Colin Holderman (6-2) lanzó una séptima entrada sin carreras para acreditarse la victoria.

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FUENTE: AP

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