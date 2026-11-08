americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Manuel Neuer se perdería 2 meses por lesión en el pie derecho que sufrió en partido del Bayern

MUNICH (AP) — Manuel Neuer sufrió un desgarro parcial de ligamentos en el pie derecho y estará fuera de acción “por el momento”, informó el domingo su club, el Bayern Munich.

El portero del Bayern Munich Manuel Neuer salta para evita run gol de cabeza en el encuentro ante el Mainz en la Bundesliga el sábado 7 de noviembre del 2026. (AP Foto/Michael Probst)
El portero del Bayern Munich Manuel Neuer salta para evita run gol de cabeza en el encuentro ante el Mainz en la Bundesliga el sábado 7 de noviembre del 2026. (AP Foto/Michael Probst) AP

Reportes de medios sugirieron que se perderá alrededor de dos meses.

Neuer tuvo que salir por la lesión poco antes del descanso en la victoria del Bayern del sábado 2-1 ante el Mainz en la Bundesliga. El portero suplente Jonas Urbig lo reemplazó, como lo ha hecho a menudo por el veterano Neuer esta temporada.

Neuer solo ha disputado cinco partidos de liga esta temporada, mientras que Urbig, de 23 años, también ha jugado cinco, incluida su aparición como suplente el sábado.

Pese a haber salido del partido, el servicio de estadísticas Opta indicó que Neuer se convirtió en el jugador de mayor edad del Bayern en la Bundesliga, con 40 años y 225 días.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! ¡NO NOS DOBLEGARÁN!, RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! "¡NO NOS DOBLEGARÁN!", RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

BUQUE DE GUERRA DE EEUU LLEGA A GUANTÁNAMO DURANTE EJERCICIOS MILITARES DE CUBA y tensiones con Washington
ULTIMA HORA

BUQUE DE GUERRA DE EEUU LLEGA A GUANTÁNAMO DURANTE EJERCICIOS MILITARES DE CUBA y tensiones con Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante una visita a las obras del salón de baile de la Casa Blanca, el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

¡SORPRESA ECONÓMICA EN ESTADOS UNIDOS! SE CREAN 165.000 EMPLEOS EN OCTUBRE Y EL DESEMPLEO BAJA AL 4,1%

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter