Manu Koné, sorprendido por la habilidad de Zidane en los entrenamientos de Francia

El técnico Zinedine Zidane durante un entrenamiento de Francia, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Clairefontaine. (AP Foto/ Thomas Padilla AP

Considerado posiblemente el mejor volante creativo del mundo en su mejor época, Zidane, de 54 años, estaba en su elemento repartiendo pases y lanzando centros ante sus jugadores, boquiabiertos.

Koné comentó que lo que lo sorprendió durante la primera semana de entrenamientos fue la calidad de Zidane.

“No ha perdido nada de su capacidad”, señaló el martes, antes del partido del viernes contra Italia en el Stade de France por la Liga de Naciones.

“Verlo en persona es aún mejor, sobre todo a su edad”, añadió Koné, de 25 años. “Es cierto que yo era pequeño cuando él estaba cerca del final de su carrera. Ver que todavía tiene esa técnica ahora significa que debió de ser increíble en su época”.

Los dos goles de Zidane en la victoria de Francia sobre Brasil en la final del Mundial de 1998 lo convirtieron en una superestrella de la noche a la mañana, y su rostro se proyectó de forma célebre en el Arco del Triunfo en París mientras el país celebraba. Obtuvo el Balón de Oro y, dos años más tarde, sus magníficas actuaciones llevaron a Les Bleus al título de la Eurocopa.

“Es un placer que te entrene Zidane, una leyenda mundial. Me ha dicho que juegue con libertad y me ha dado confianza”, agregó Koné. “Él era mediocampista, así que como mediocampista escucho todo lo que dice y solo puedo aprender a su lado. Me aconseja mucho sobre mi posicionamiento y me da más responsabilidad”.

La última actuación de Zidane con Francia fue en la final del Mundial de 2006, que terminó con una derrota ante Italia en la tanda de penales. Aunque Zidane fue expulsado en la prórroga por darle un cabezazo al defensor italiano Marco Materazzi cuando Francia dominaba, eso no afectó su popularidad entre los hinchas franceses.

Desde su llegada, Zidane ha estado en el foco incluso más que algunas de las estrellas de su plantel.

“No deberíamos sorprendernos, solo se le puede felicitar por su carrera”, manifestó Koné. “Lo veremos el viernes, la ovación que recibirá (contra Italia)”.

Zidane utilizó a Koné en la función de volante de contención en la victoria 1-0 en Turquía el viernes pasado, lo que significó en gran medida quedarse por delante de la defensa y protegerla, con un margen limitado para incorporarse al ataque.

Hace dos semanas, Koné anotó dos goles con la Roma contra el Inter de Milán en un choque de la Serie A entre los líderes de la tabla, pero aún no ha marcado con Les Bleus en 21 apariciones.

“El gol llegará”, dijo. “Pero lo importante es cumplir con las exigencias del entrenador”.

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FUENTE: AP