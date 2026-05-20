Manifestantes denuncian crisis sanitaria en Argentina por ajustes de Milei

“La salud es un derecho, no una mercancía”, “El ajuste de Milei mata” decían algunos de los carteles que llevaban los manifestantes mientras marchaban por las calles de Buenos Aires.

Bajo la consigna “La salud no puede esperar” sindicatos, asociaciones médicas y trabajadores sanitarios se movilizaron desde el Ministerio de Salud hasta la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino.

Los manifestantes sostienen que el sistema de salud enfrenta una crisis cada vez más profunda a raíz de las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno de Milei. Denuncian recortes presupuestarios en hospitales públicos, demoras en la entrega de medicamentos y mayores dificultades para acceder a tratamientos médicos.

“El sistema de salud argentino se encuentra en una situación crítica”, dijo el médico sanitarista Leonel Tesler a The Associated Press antes de la protesta. Agregó que el sector público de salud es el más golpeado por el desfinanciamiento.

La semana pasada el gobierno anunció un recorte de 63.000 millones de pesos (unos 44 millones de dólares) en el presupuesto de salud. Una de las áreas afectadas es la vinculada a la investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Además, redujo los recursos destinados al acceso a medicamentos, insumos y tecnologías médicas, así como a la respuesta frente a infecciones de transmisión sexual, hepatitis y otras enfermedades.

Desde que Milei llegó al poder en diciembre de 2023 ha implementado un plan económico que incluye un recorte de casi un tercio del gasto público para equilibrar las cuentas fiscales, uno de los ejes de su política económica.

Desde entonces el gobierno redujo o eliminó programas sanitarios, el presupuesto destinado a la producción y distribución de vacunas y las partidas para la distribución de medicamentos, incluidos aquellos con cobertura gratuita para jubilados.

Además, este año cerró un programa que brindaba acceso gratuito a medicamentos esenciales a personas sin cobertura médica.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, anunció la víspera que el sistema sanitario provincial se encuentra sobrecargado y que los niveles de ocupación de terapia intensiva en hospitales de la provincia se ubican entre el 80% y el 90%. Además, señaló que aumentaron las internaciones por causas prevenibles debido a la falta de medicamentos y a la interrupción de tratamientos especialmente para adultos mayores.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y opositor del gobierno de Milei, anunció que adherirá a la marcha federal por la “verdadera catástrofe sanitaria” que están viviendo los argentinos tras el “abandono explícito del gobierno nacional”, según publicó en su cuenta de X.

Sin embargo, antes de la movilización el Hospital Garrahan, el mayor centro público pediátrico del país, denunció al gobierno de Kicillof por demoras en el envío de insumos necesarios para cirugías. El hospital afirmó que la provincia adeuda desde 2022 el envío de cientos de prótesis y que, hasta mayo de 2025, el número de pedidos pendientes ascendía a 814.

FUENTE: AP