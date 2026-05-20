americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Manifestantes denuncian crisis sanitaria en Argentina por ajustes de Milei

BUENOS AIRES (AP) — Cientos de personas se movilizaron el miércoles para protestar contra las políticas de ajuste del presidente Javier Milei que implicaron un recorte de los fondos para el sistema de salud argentino y por la situación crítica que atraviesa ese sector.

“La salud es un derecho, no una mercancía”, “El ajuste de Milei mata” decían algunos de los carteles que llevaban los manifestantes mientras marchaban por las calles de Buenos Aires.

Bajo la consigna “La salud no puede esperar” sindicatos, asociaciones médicas y trabajadores sanitarios se movilizaron desde el Ministerio de Salud hasta la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino.

Los manifestantes sostienen que el sistema de salud enfrenta una crisis cada vez más profunda a raíz de las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno de Milei. Denuncian recortes presupuestarios en hospitales públicos, demoras en la entrega de medicamentos y mayores dificultades para acceder a tratamientos médicos.

“El sistema de salud argentino se encuentra en una situación crítica”, dijo el médico sanitarista Leonel Tesler a The Associated Press antes de la protesta. Agregó que el sector público de salud es el más golpeado por el desfinanciamiento.

La semana pasada el gobierno anunció un recorte de 63.000 millones de pesos (unos 44 millones de dólares) en el presupuesto de salud. Una de las áreas afectadas es la vinculada a la investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Además, redujo los recursos destinados al acceso a medicamentos, insumos y tecnologías médicas, así como a la respuesta frente a infecciones de transmisión sexual, hepatitis y otras enfermedades.

Desde que Milei llegó al poder en diciembre de 2023 ha implementado un plan económico que incluye un recorte de casi un tercio del gasto público para equilibrar las cuentas fiscales, uno de los ejes de su política económica.

Desde entonces el gobierno redujo o eliminó programas sanitarios, el presupuesto destinado a la producción y distribución de vacunas y las partidas para la distribución de medicamentos, incluidos aquellos con cobertura gratuita para jubilados.

Además, este año cerró un programa que brindaba acceso gratuito a medicamentos esenciales a personas sin cobertura médica.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, anunció la víspera que el sistema sanitario provincial se encuentra sobrecargado y que los niveles de ocupación de terapia intensiva en hospitales de la provincia se ubican entre el 80% y el 90%. Además, señaló que aumentaron las internaciones por causas prevenibles debido a la falta de medicamentos y a la interrupción de tratamientos especialmente para adultos mayores.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y opositor del gobierno de Milei, anunció que adherirá a la marcha federal por la “verdadera catástrofe sanitaria” que están viviendo los argentinos tras el “abandono explícito del gobierno nacional”, según publicó en su cuenta de X.

Sin embargo, antes de la movilización el Hospital Garrahan, el mayor centro público pediátrico del país, denunció al gobierno de Kicillof por demoras en el envío de insumos necesarios para cirugías. El hospital afirmó que la provincia adeuda desde 2022 el envío de cientos de prótesis y que, hasta mayo de 2025, el número de pedidos pendientes ascendía a 814.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Un vaso vacío se ve después de que el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, hablara durante una fiesta electoral tras perder la candidatura republicana, en el Marriott Cincinnati Airport, el martes 19 de mayo de 2026, en Hebron, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster)

Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el de China, Xi Jinping, pasan revista a una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 20 de mayo de 2026. (Maxim Shemetov/Pool Foto vía AP)

Xi y Putin se reúnen para reafirmar lazos entre China y Rusia tras visita de Trump a Beijing

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: Ni siquiera tienen pruebas

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter