Manifestantes convocan huelga nacional contra las políticas migratorias de Trump

Manifestantes en todo Estados Unidos están llamando a una huelga general en protesta contra las redadas migratorias lanzadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Bajo el lema de "no trabajar, no ir a la escuela, no comprar", la medida surge casi una semana después de que Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fuera baleado varias veces mientras usaba su teléfono celular para grabar a agentes de la Patrulla Fronteriza realizando una operación de control migratorio.

La muerte reavivó el escrutinio sobre las tácticas de la administración tras la muerte el 7 de enero de Renee Good, asesinada a tiros al volante de su vehículo por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"La gente de las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul) ha mostrado el camino para todo el país: para detener el reinado de terror de ICE, necesitamos CERRARLO", escribieron algunos de los organizadores en su sitio web.

Varias empresas anunciaron que estarían cerradas durante el "apagón" del viernes, y algunas escuelas cancelaron clases de manera preventiva anticipando ausencias masivas. Algunos estudiantes planean realizar huelgas, mientras que otros planean reunirse en iglesias, juzgados y centros de las ciudades en solidaridad.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

