Manchester United ficha a Andrey Santos del Chelsea para cubrir el hueco de Casemiro

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ARCHIVO - Foto del 19 de mayo del 2026, Andrey Santos del Chelsea celebra tras anotar en el encuentro ante el Tottenham en la Liga Premier. (AP Foto/Kirsty Wiggleswort, Archivo) AP

Santos se incorpora al club un contrato de cinco años, semanas después de que Casemiro se fuera al expirar su acuerdo.

Participó como suplente cuando Chelsea ganó el Mundial de Clubes el año pasado y disputó 43 partidos en todas las competiciones con el equipo la temporada pasada.

“Todo en Manchester United es especial; es una sensación increíble unirme a un club que algunos de mis mayores ídolos han representado”, manifestó Santos en un comunicado.

“Como mediocampista, estoy muy emocionado de tener la oportunidad de aprender de Michael Carrick (exmediocampista); es el entrenador perfecto para ayudarme a dar el siguiente paso en mi carrera y esforzarme por alcanzar mis sueños”, añadió.

Santos ha jugado seis veces con Brasil, pero quedó fuera de su convocatoria para el Mundial, que terminó con una derrota ante Noruega en octavos de final.

Su llegada se produce en medio de especulaciones de que el United está a punto de concretar otro fichaje importante en el mediocampo: Youri Tielemans, del Aston Villa.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP