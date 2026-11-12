americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Man United despide al técnico Michael Carrick tras su peor inicio de temporada en la Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El técnico Michael Carrick fue despedido el jueves por Manchester United tras comandar el peor inicio de temporada del club en la Liga Premier, y tendría al argentino Mauricio Pochettino como posible candidato para sucederlo.

El técnico del Manchester United Michael Carrick durante el partido contra Aston Villa en la Liga Premier, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Manchester. (AP Foto/Ian Hodgson)
El técnico del Manchester United Michael Carrick durante el partido contra Aston Villa en la Liga Premier, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Manchester. (AP Foto/Ian Hodgson) AP

La salida de Carrick se produce menos de seis meses después de que se le otorgara un contrato de dos años y la responsabilidad de cambiar el rumbo del que alguna vez fue el equipo más dominante del fútbol inglés. Los 20 veces campeones no se consagran desde que el legendario técnico Alex Ferguson se retiró en 2013.

El empate 4-4 con Aston Villa el domingo dejó al United en el 18vo puesto de la clasificación de 20 equipos y sumido en la zona de descenso tras apenas cosechar una victoria en el torneo doméstico. Con ocho puntos en 10 partidos, es el peor arranque del United en 40 años, anterior a la era de la Liga Premier.

“Tras un inicio de temporada decepcionante, el club ha llegado a la extremadamente difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestras ambiciones”, dijo el United.

Añadió que el “club tiene la intención de nombrar a un sucesor permanente lo antes posible”.

El United gestiona un posible acuerdo para que Pochettino reemplace a Carrick, informó a The Associated Press el miércoles una fuente con conocimiento de la situación. El argentino de 54 años tiene contrato con el equipo de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no se había tomado una decisión final sobre el futuro de Carrick.

Pochettino, quien anteriormente dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea en la Premier, asumió el mando de Estados Unidos en octubre de 2024, relevando a Gregg Berhalter tras la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa América, y condujo al equipo a los octavos de final en el Mundial de este año.

El seleccionado estadounidense enfrentará a Haití en una serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, la ida en Miami el sábado y la vuelta en Cincinnati el martes.

Pochettino fue uno de los principales candidatos para Manchester United en 2022, cuando finalmente se contrató a Erik ten Hag.

Conquistó el título de la liga francesa con el Paris Saint-Germain en 2022, pero quizá su mayor logro fue transformar a Tottenham en un contendiente habitual al título en la Premier y también llevar al club londinense a la final de la Liga de Campeones en 2019.

Nunca ha ganado un gran trofeo en Inglaterra. Lo más reciente fue la derrota en la final de la Copa de la Liga inglesa con Chelsea en 2024.

Man United busca a su octavo entrenador permanente desde Ferguson

El despido de Carrick llega después de que insistiera en que no abandonaría el cargo tras el caótico empate con Villa, que puso de relieve las carencias defensivas de United.

Esto significa que United busca un octavo entrenador permanente desde la salida de Ferguson hace 13 años, un periodo turbulento en el que el club ha sido superado por Manchester City, Liverpool, Arsenal y Chelsea.

Carrick, exmediocampista de United en sus años de gloria bajo Ferguson, fue nombrado con un acuerdo a corto plazo a mitad de la temporada pasada y guio al equipo a un tercer puesto y a la clasificación para la Liga de Campeones.

Eso le valió un contrato a largo plazo, pero esta temporada las cosas se han desmoronado rápidamente, con apenas tres victorias en todas las competiciones, una racha de ocho partidos de liga sin ganar y la eliminación de la Copa de la Liga inglesa.

Jugadores destacados como Bruno Fernandes, capitán del equipo, y Lisandro Martínez también han alimentado la sensación de crisis con críticas a las tácticas y, respectivamente, a la dirección del club.

“Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United”, señaló el United. “Al igual que lo hizo como jugador, se ha comportado con los más altos estándares de dedicación y profesionalismo durante todo el tiempo que ha estado de regreso en el club.

“Su liderazgo y sus logros la temporada pasada siempre serán recordados con cariño”, añadió.

Carrick dirigió el entrenamiento el miércoles y se le vio llegar el jueves al centro de entrenamiento de United, antes de marcharse poco después.

___

El redactor deportivo de AP Steve Douglas contribuyó a esta historia.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Destacados del día

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter