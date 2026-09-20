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Man City gana un duelo de muchos goles ante Sunderland y se despega en la cima de la Liga Premier

MAHCHESTER, Inglaterra (AP) — No Pep Guardiola. No hay problema.

Erling Haaland del Manchester City celebra tras anotar el quinto gol de su equipo en el encuentro ante el Sunderland en la Liga Premier el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)
Erling Haaland del Manchester City celebra tras anotar el quinto gol de su equipo en el encuentro ante el Sunderland en la Liga Premier el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Al menos no hasta ahora el Manchester City, que quedó en solitario en la cima de la Liga Premier el domingo con una victoria 5-3 sobre el Sunderland.

El nuevo entrenador Enzo Maresca amplió a cinco triunfos su inicio perfecto esta temporada y llega al parón internacional con tres puntos de ventaja sobre el campeón defensor Arsenal, que marcha segundo.

Pero eso no cuenta ni la mitad de la historia de un partido caótico en el Etihad Stadium, en el que el City desperdició dos veces la ventaja y el delantero del Sunderland Brian Brobbey eclipsó a Erling Haaland con un triplete.

Al final fue Haaland quien puso fin a la valiente resistencia de los visitantes con el quinto gol del City a los 81 minutos.

Alexander Isak anotó su cuarto gol de la temporada en la victoria 1-0 del Liverpool sobre el Bournemouth, y el Leeds empató 0-0 con el Crystal Palace.

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