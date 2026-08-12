Man City ficha al argentino Rulli como portero suplente de Donnarumma

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ARCHIVO - El portero de Argentina, Gerónimo Rulli, llega para el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de fútbol entre Argentina y Suiza en Kansas City, Misuri, el 11 de julio de 2026. (Foto AP/Ed Zurga, Archivo) AP

Rulli, de 34 años, reemplaza a James Trafford como el segundo guardameta del City. Trafford se marchó para unirse al Leeds la semana pasada.

Rulli, que ha jugado ocho veces con Argentina y formó parte del plantel que ganó el Mundial en 2022, cuenta con experiencia en Europa tras haber jugado en la Real Sociedad, Villarreal, Montpellier, Ajax y, más recientemente, en el Marsella desde 2024.

Tuvo un breve paso por el City en la temporada 2016-17.

“Me ha impresionado mucho durante nuestras conversaciones, con un fuerte deseo de unirse a nosotros. Está claro que incorporamos a un profesional brillante, además de un portero de primer nivel”, señaló Hugo Viana, director de fútbol del City.

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FUENTE: AP