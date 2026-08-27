Malasia repatriará a 1.476 birmanos en primera fase de retorno voluntario

La repatriación forma parte de un programa más amplio que incluye a 5.000 birmanos elegibles, quienes serán devueltos por etapas conforme a los procedimientos acordados por ambos gobiernos, indicó el ministerio.

El primer grupo fue identificado por el gobierno de Myanmar y será enviado de regreso el 29 de septiembre en dos buques de guerra y un buque hospital operados por la marina de ese país, señaló en un comunicado.

Un total de 10.388 ciudadanos de Myanmar se encontraban retenidos en centros de detención de inmigración en todo el país hasta el 15 de agosto, según el Ministerio del Interior, y las autoridades esperan completar la verificación de su identidad y de sus solicitudes de condición de refugiado antes de que termine el año.

Junto con el esfuerzo de repatriación, indicó que el gobierno también toma medidas audaces para resolver de manera decisiva el problema de los refugiados, que se ha prolongado durante décadas y ha generado preocupaciones financieras, sociales y de seguridad.

Más del 95% de los refugiados en Malasia son de Myanmar, incluidos los rohinyás, una minoría musulmana, así como comunidades chin, karen y mon. Malasia está en proceso de incorporar un Documento de Registro de Refugiados como un nuevo sistema para registrar y gestionar a los refugiados y solicitantes de asilo en el país.

El nuevo sistema sustituye al anterior procedimiento de registro de refugiados administrado por la agencia de refugiados de la ONU (ACNUR) y otorga a las autoridades malasias acceso directo a la información de registro y biométrica. Abarca a quienes están detenidos y a los migrantes indocumentados que viven fuera, incluidos los titulares de tarjetas del ACNUR y otras personas que afirman ser refugiadas.

Quienes cumplan los requisitos recibirán una tarjeta que les permitirá permanecer temporalmente en Malasia, sujetos a las condiciones y la supervisión del gobierno, indicó.

Malasia es un destino popular para los refugiados de Myanmar porque es relativamente accesible, cuenta con comunidades de birmanos ya establecidas y ofrece oportunidades económicas, pese a no tener un sistema formal de protección de refugiados.

Unas 215.600 personas refugiadas y solicitantes de asilo estaban registradas en el ACNUR hasta finales de febrero, y el 90% de ellas eran de Myanmar. El ACNUR ha señalado que los refugiados enfrentan riesgos, incluidos arresto, detención, explotación y discriminación, porque carecen de un marco legal claro que proteja su estatus.

Grupos de derechos temen que la sustitución del sistema de registro del ACNUR sin un marco legal más amplio podría dejar esos problemas sin resolver. También afirmaron que el nuevo sistema podría incrementar la vigilancia gubernamental sobre los refugiados sin salvaguardas adecuadas para la privacidad y la protección.

El ministerio indicó que el nuevo sistema está “diseñado para salvar a la nación de una inminente crisis demográfica”. Señaló que el sistema reforzaría la seguridad, frenaría la economía informal y garantizaría que el bienestar y los intereses de los ciudadanos locales sigan protegidos y sean priorizados.

Prometió que el nuevo sistema se operará de manera abierta y que no habrá “margen para la incertidumbre”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP