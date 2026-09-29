Malasia inicia repatriaciones a Myanmar pese a las advertencias de seguridad de la ONU y ONG

Ciudadanos de Myanmar miran desde las ventanas de un autobús en Manjung, en el estado Perak de Malasia, el martes 29 de septiembre de 2026, mientras una militar uniformada pasa delante. (AP Foto/Vincent Thian) AP

Las 1.476 personas que iniciaron el viaje el martes están entre los 5.000 ciudadanos de Myanmar que serán repatriados por etapas desde Malasia, donde 10.388 ciudadanos de Myanmar permanecían retenidos en centros de detención de migrantes en todo el país para el 15 de agosto, según el Ministerio malasio del Interior.

Un funcionario del ministerio confirmó que la repatriación se estaba llevando a cabo el martes. Autobuses que se cree transportaban a retornados de Myanmar llegaron a un estadio en la localidad de Manjung, en el estado central de Perak, en Malasia, donde había un fuerte dispositivo de seguridad. Buques que se cree eran de Myanmar estaban atracados en la cercana base naval de Lumut.

Los integrantes del primer grupo aceptaron regresar en un proceso que se llevará a cabo de forma segura utilizando dos buques de la Marina de Myanmar y un buque hospital, informó el ministerio. No se dispuso de inmediato de detalles sobre sus identidades y circunstancias.

Myanmar está inmerso en un conflicto armado y en inestabilidad política tras la toma del poder por parte de los militares en 2021.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y grupos de derechos humanos han pedido cautela respecto al programa de retorno, al señalar que la situación de seguridad y humanitaria en partes de Myanmar sigue siendo volátil y que las personas involucradas podrían enfrentar riesgos graves.

Malasia alberga a unos 215.600 refugiados y solicitantes de asilo registrados ante el ACNUR, incluidos unos 126.000 rohinyas, una minoría musulmana que conforma una de las mayores comunidades de refugiados del sudeste asiático. Pese a acogerlos, Malasia no es parte de la Convención de la ONU sobre los Refugiados y trata a los refugiados como migrantes irregulares.

Los rohinyas han sufrido décadas de discriminación y persecución en Myanmar, donde las autoridades en gran medida les negaron la ciudadanía y rechazaron reconocerlos como un grupo étnico. También han afrontado una creciente hostilidad pública en Malasia, alimentada por preocupaciones sobre el empleo, los servicios públicos, la seguridad y el tamaño de la población refugiada, así como por desinformación y retórica incendiaria en redes sociales.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha defendido la política de repatriación como un esfuerzo diplomático para encontrar una solución a largo plazo, al afirmar que Malasia no puede acoger refugiados indefinidamente y que Myanmar debe responsabilizarse de sus ciudadanos.

Anwar manifestó que planea invitar al líder de Myanmar, Min Aung Hlaing, a Malasia para hablar sobre el prolongado problema de los refugiados y los migrantes irregulares, que se ha arrastrado durante décadas.

“Le invito para decirle que podemos ser amigos y comerciar, podemos aceptar a Myanmar, pero Myanmar debe aceptarlos de vuelta”. “Para mí, eso es mejor diplomacia que simplemente gritarle con enojo a Myanmar”, dijo Anwar en un podcast publicado en internet el 16 de septiembre.

El funcionario del Ministerio birmano de Exteriores Han Win Aung ha señalado que el plan sigue a operaciones de repatriación en 2021 y 2022, cuando Myanmar recibió a más de 1.100 de sus ciudadanos varados en Malasia.

La repatriación involucra a ciudadanos reconocidos y no se trata de traer de vuelta al pueblo rohinya, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP