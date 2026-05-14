americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Malasia arremete contra Noruega por revocar licencia de exportación de misiles navales

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, condenó el jueves la decisión de Noruega de revocar la licencia de exportación de un sistema de misiles navales para la Marina malasia, y advirtió que podría mermar la confianza en los proveedores europeos de defensa.

Visitantes se congregan en una exhibición del misil naval NSM, fabricado por la empresa noruega Kongsberg y presentado en la feria Euronaval, en Le Bourget, al norte de París, Francia, el miércoles 29 de octubre de 2014. (Foto AP/Remy de la Mauviniere)
Visitantes se congregan en una exhibición del misil naval NSM, fabricado por la empresa noruega Kongsberg y presentado en la feria Euronaval, en Le Bourget, al norte de París, Francia, el miércoles 29 de octubre de 2014. (Foto AP/Remy de la Mauviniere) AP

Anwar afirmó que planteó la “enérgica objeción” de Malasia durante una llamada telefónica con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre luego que Oslo bloqueó la entrega del sistema Naval Strike Missile y de componentes de los lanzadores destinados al programa malasio de buques de combate litoral.

“Malasia ha cumplido todas las obligaciones de este contrato desde 2018: escrupulosamente, fielmente y sin ambigüedades”, indicó Anwar en un comunicado. “Noruega, al parecer, no se ha sentido obligada a extendernos la misma cortesía y muestra de buena fe”.

El fabricante de misiles Kongsberg Defense & Aerospace AS señaló que las decisiones sobre licencias de exportación son gestionadas por completo por las autoridades noruegas, según la agencia nacional de noticias de Malasia, Bernama.

El gobierno noruego no ha ofrecido comentarios públicos sobre la cancelación del sistema de misiles ni sobre las declaraciones de Anwar.

El ministro de Defensa de Malasia, Mohamed Khaled Nordin, dijo a medios locales que el gobierno ya había pagado casi el 95% del valor del contrato cuando Oslo bloqueó la entrega en marzo.

El sistema de misiles antibuque NSM estaba destinado a equipar la nueva clase de buques de combate litoral de Malasia como parte de sus esfuerzos de modernización.

Anwar señaló que la medida de Oslo perjudicará la capacidad operativa de Malasia y “sin duda acarreará repercusiones más amplias para el equilibrio regional”.

Puso en duda la fiabilidad de los proveedores europeos de defensa si los acuerdos firmados podían revertirse de manera unilateral.

“Los contratos firmados son instrumentos solemnes. No son confeti para esparcirse de una manera tan caprichosa”, subrayó el dirigente malasio. “Si los proveedores europeos de defensa se reservan el derecho de incumplir impunemente, su valor como socios estratégicos se va por la ventana”.

Khaled indicó que el gobierno estaba examinando ahora opciones legales y posibles reclamaciones de compensación por la entrega cancelada.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Marco Rubio acusa a generales cubanos de controlar toda la riqueza mientras el pueblo pasa hambre

Marco Rubio acusa a generales cubanos de controlar toda la riqueza mientras el pueblo pasa hambre

Cuba anuncia que se quedó sin combustible y aumentan apagones de hasta 22 horas
ÚLTIMA HORA

Cuba anuncia que se quedó sin combustible y aumentan apagones de hasta 22 horas

Los índices de las bolsas de Japón, Corea del Sur y Australia se muestran en una pantalla en una sala de la sede del Hana Bank en Seúl, Corea del Sur, el 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Ahn Young-joon)

Bolsas asiáticas cierran con resultados mixtos mientras inversionistas analizan la cumbre Trump-Xi

🚨 ¡CUBA AL BORDE DEL COLAPSO! Díaz-Canel admite crisis extrema mientras explotan protestas

🚨 ¡CUBA AL BORDE DEL COLAPSO! Díaz-Canel admite crisis extrema mientras explotan protestas

¡Corriente y comida!: crece la tensión en La Habana, estallan protesta frente al Gobierno municipal de San Miguel del Padrón
ULTIMA HORA

"¡Corriente y comida!": crece la tensión en La Habana, estallan protesta frente al Gobierno municipal de San Miguel del Padrón

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter