americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Maestros llegan a acuerdo para poner fin a huelga en San Francisco

SAN FRANCISCO (AP) — Los maestros de San Francisco han alcanzado un acuerdo provisional con el distrito escolar para poner fin a su huelga, la primera de este tipo en casi 50 años.

Una manifestación en apoyo a maestros en huelga en Ocean Beach, San Francisco, el 11 de febrero del 2026. (AP foto/Jeff Chiu)
Una manifestación en apoyo a maestros en huelga en Ocean Beach, San Francisco, el 11 de febrero del 2026. (AP foto/Jeff Chiu) AP

Las escuelas reabrirán para el personal el viernes y para los estudiantes el miércoles, después de dos días festivos, informó la superintendenta del Distrito Escolar Unificado de San Francisco, Maria Su.

Funcionarios del distrito tenían previsto celebrar una conferencia de prensa más tarde el viernes para compartir detalles del acuerdo.

La huelga de unos 6.000 maestros de escuelas públicas comenzó el lunes. El distrito había cerrado sus 120 escuelas y dijo que ofrecería estudio independiente a algunos de sus 50.000 estudiantes.

Los maestros se fueron al paro después de que las negociaciones no lograran alcanzar un nuevo contrato. Exigían salarios más altos, más beneficios de salud y más recursos para estudiantes con necesidades especiales.

El sindicato y el distrito habían estado negociando durante casi un año, y los maestros reclamaban atención médica familiar totalmente financiada, aumentos salariales y la cobertura de puestos vacantes que afectan la educación especial y los servicios.

El sindicato pidió un aumento del 9% en dos años, lo que significaría 92 millones de dólares adicionales al año para el distrito. Afirman que ese dinero podría salir de fondos de reserva que podrían redirigirse de vuelta a las aulas y a los planteles escolares.

El distrito escolar, que enfrenta un déficit de 100 millones de dólares y está bajo supervisión estatal debido a una crisis financiera, rechazó la idea. Respondió con un aumento salarial del 6% pagado a lo largo de tres años. Su indicó que la oferta también incluye bonificaciones para todos los empleados si hay un superávit para el año escolar 2027-28.

Un informe de un panel neutral de verificación de hechos, publicado la semana pasada, recomendó un compromiso de un aumento del 6% en dos años, en gran medida alineándose con los argumentos del distrito de que tiene limitaciones financieras.

El sindicato sostuvo que los maestros de San Francisco reciben algunas de las contribuciones más bajas para sus costos de atención médica en el Área de la Bahía, lo que empuja a muchos a irse. Su explicó que el distrito ofreció dos opciones: que el distrito pague el 75% de la cobertura de salud familiar al proveedor de seguros Kaiser u ofrecer una asignación anual de 24.000 dólares para que los maestros elijan su plan de atención médica.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter