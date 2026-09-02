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Maduro y su esposa intentan anular los cargos en su contra en EEUU, dicen tener inmunidad

NUEVA YORK (AP) — El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa le pidieron a un juez el miércoles que desestime la acusación por narcotráfico en su contra, alegando que tienen inmunidad al ser el mandatario y la primera dama de un país extranjero.

El entonces presidente Nicolás Maduro apunta con un arco y una flecha durante el Día de los Pueblos Indígenas, el domingo 12 de octubre de 2025, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)
El entonces presidente Nicolás Maduro apunta con un arco y una flecha durante el Día de los Pueblos Indígenas, el domingo 12 de octubre de 2025, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

En documentos presentados ante un tribunal federal de Manhattan, los abogados de Maduro señalaron que un juez está obligado por ley a rechazar la acusación porque no puede presentarse contra un gobernante extranjero.

“Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero que fuera reconocido por su propio país como jefe de Estado en funciones en el momento en que se presentaron los cargos”, escribieron los abogados. “Eso no es un accidente de la historia. Refleja una norma más antigua que el derecho anglosajón: los jefes de Estado están exentos del proceso penal de cualquier tribunal nacional que no sea el suyo”.

Maduro y su esposa irán a juicio el 1 de junio por cargos de narcotráfico. El juez Alvin K. Hellerstein fijó para el 17 de noviembre los alegatos orales sobre las mociones para desestimar la acusación.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, han permanecido en una cárcel de Brooklyn desde que fuerzas de Estados Unidos los capturaron en su casa de Caracas en una redada nocturna en enero y los llevaron a Nueva York.

En documentos separados presentados el miércoles, los abogados de Flores sostuvieron que ella también goza de inmunidad frente a un proceso penal en Estados Unidos por motivos de inmunidad soberana.

“Es un atributo de la soberanía de Venezuela, y sólo Venezuela puede renunciar a él”, escribieron los abogados de ella.

Los abogados de Maduro señalaron que, incluso si Maduro no tuviera derecho a inmunidad soberana como jefe de Estado, el caso en su contra debe desestimarse porque también tiene derecho a inmunidad soberana basada en la conducta.

Mientras tanto, argumentaron los abogados, Maduro “niega vehementemente las acusaciones en su contra”.

“Si este caso avanzara a juicio, quedaría claro que ha sido acusado falsamente”, indicaron.

Ambos se declararon inocentes en un caso penal presentado por primera vez hace seis años contra numerosos presuntos cómplices. Enfrentan posibles condenas de cadena perpetua si un jurado coincide en que formaron parte de una asociación delictuosa para enviar cocaína a Estados Unidos.

Los fiscales federales presentarán una respuesta a los argumentos más adelante este mes.

El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la redada para capturar a Maduro, llamándola una “operación policial quirúrgica”. Maduro se ha descrito a sí mismo como un prisionero de guerra y ha dicho que su captura equivale a un secuestro.

Fiscales federales sostienen que el expresidente venezolano llevó a cabo una conspiración para trasladar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos al coludirse con fuerzas del orden venezolanas para ayudar a capos del narcotráfico.

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El periodista de The Associated Press Joshua Goodman informó desde Miami.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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