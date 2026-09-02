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Macron visitará el Tapiz de Bayeux en Londres junto al rey Carlos III y el primer ministro británico

LONDRES (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron llega a Londres el miércoles para reunirse con el nuevo primer ministro Andy Burnham y visitar el Tapiz de Bayeux en su sede temporal en el Museo Británico.

Los dos líderes y sus cónyuges se unirán al rey Carlos III y a la reina Camila para una visita privada del tapiz de 230 pies (70 metros), un símbolo de 1.000 años de antigüedad de las relaciones anglofrancesas que representa la conquista normanda de Inglaterra en 1066.

Francia prestó el bordado, asegurado por 960 millones de euros (1.100 millones de dólares), para una exposición de 10 meses que abre al público el 10 de septiembre. Fue trasladado desde Bayeux, en el noroeste de Francia, a Londres por carretera y ferrocarril en una operación clandestina de alta seguridad en julio, la primera vez que toca suelo británico desde el siglo XI.

Burnham señaló que el regreso del tapiz “es un momento histórico en la historia de nuestras dos naciones”.

Macron y el rey pronunciarán discursos en una recepción en el Gran Patio del museo para representantes de Reino Unido y Francia que intervinieron en el préstamo y para escolares de ambos países.

Cosida con hilo de lana sobre tela de lino, la obra representa los acontecimientos que condujeron a la Batalla de Hastings en octubre de 1066, cuando Guillermo, duque de Normandía, derrotó al ejército anglosajón del rey Harold. La invasión puso fin al dominio sajón, convirtió a Guillermo el Conquistador en el primer rey normando de Inglaterra y vinculó a Reino Unido y Francia en una estrecha y compleja relación.

El préstamo se anunció durante la visita de Estado de Macron a Reino Unido en julio de 2025. A cambio, el Museo Británico ha prestado piezas, que incluyen tesoros vikingos y anglosajones, a museos de Normandía.

Burnham, quien asumió el cargo hace seis semanas, recibirá a Macron para sostener conversaciones en el 10 de Downing St. el jueves. Su oficina indicó que los esfuerzos para impedir que los migrantes crucen el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones encabezarán la agenda. Reino Unido afirma que el refuerzo de la cooperación policial entre ambos países ha ayudado a reducir en más de un 40% el número de personas que realizan el cruce en 2026, en comparación con el año pasado.

También es probable que se hable del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la guerra entre Rusia y Ucrania. Francia y Reino Unido han encabezado los esfuerzos para reforzar el apoyo europeo a Ucrania durante su guerra de más de cuatro años contra la invasión de Rusia, y Burnham ha prometido mantener el respaldo británico a Kiev.

El primer ministro también quiere forjar vínculos más estrechos con la Unión Europea para poner fin a lo que ha calificado como una “década de bajo crecimiento” causada por la salida de Reino Unido del bloque, ahora de 27 miembros, tras un referéndum en 2016.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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