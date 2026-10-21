Macron rechaza comentarios "estúpidos" de Trump y otros que atribuyen disturbios a migrantes

En esta fotografía publicada por la agencia estatal de noticias WAM, el jeque de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a la derecha, saluda al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a su llegada a Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, el lunes 19 de octubre de 2026. (WAM via AP) AP

Las protestas por el vertiginoso aumento del costo de vida han derivado en disturbios generalizados y saqueos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado la violencia para movilizar a sus simpatizantes políticos, al hacer afirmaciones sin fundamento de que los migrantes musulmanes son responsables de los disturbios.

Trump instó a Macron a “¡cerrar sus fronteras y tomar el control antes de que sea demasiado tarde!”.

Macron respondió al señalar que “ha habido manipulación extranjera de la información tras” los saqueos en París y otras ciudades francesas el fin de semana pasado.

“Y eso ha llevado a comentarios tan inaceptables como estúpidos, de muchas personas, incluidos líderes extranjeros”, manifestó.

Cuando un reportero le preguntó si se refería a Trump, Macron contestó: “Entre otros”.

“Hemos visto imágenes generadas por la IA que muestran escenas que en realidad nunca ocurrieron en Francia", añadió Macron. "Hemos tenido gente afirmando que fuimos invadidos por hordas de migrantes e islamistas, lo cual es completamente falso”.

Macron no precisó a qué imágenes generadas por la IA se refería, ni cómo sabía que el contenido era falso.

Macron y Trump mantuvieron una buena relación en el pasado, pero Trump se burla con regularidad del presidente francés en sus discursos públicos.

“La realidad es que todas las personas que están hablando mal de nuestro país en este momento son personas que no aman nuestro país”, expresó Macron. “Así que esas personas realmente me molestan”.

“Cuando veo a dirigentes que están en plena campaña electoral, ya sea en la región o al otro lado del Atlántico —que a veces repiten de manera ingenua contenido generado por la IA o difunden relatos que ciertos círculos claramente están tratando de promover sobre lo que ocurrió en Francia—, están utilizando a nuestro país para sus propias campañas políticas”, afirmó Macron. “Y no necesitamos eso”.

Macron habló en Qatar al final de una gira por proveedores clave de energía en el golfo Pérsico, donde acordó obtener 100.000 toneladas adicionales de diésel al mes de Emiratos Árabes Unidos, con otras 100.000 toneladas por confirmarse en Baréin.

La oficina de Macron indicó que viajó a Oriente Medio para encontrar soluciones a la crisis energética y al alza de los precios de la energía, y para asegurar suministros de petróleo, gas, diésel y combustible para aviones.

El Elíseo señaló que podrían asegurarse casi 295.000 toneladas adicionales de diésel al mes, incluidos volúmenes de Arabia Saudí, equivalentes a más del 10% del consumo mensual de diésel de Francia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP