Macron dice que EEUU y Europa pierden el tiempo con amenazas arancelarias

El presidente francés Emmanuel Macron en una rueda de prensa durante la cumbre UE-Armenia en el Palacio Presidencial de Ereván, Armenia, el 5 de mayo de 2026. (Foto AP/Anthony Pizzoferrato) AP

Trump manifestó el viernes que aumentaría esta semana al 25% los aranceles aplicados a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, una medida que podría perjudicar aún más a la economía mundial, que se tambalea por la guerra en Oriente Medio.

“Especialmente en el periodo geopolítico que estamos viviendo, aliados como Estados Unidos y la Unión Europea tienen cosas mucho mejores que hacer que agitar amenazas de desestabilización”, declaró Macron a los periodistas durante una visita a Armenia.

“Para nuestras empresas, nuestros hogares, nuestras poblaciones, deberíamos más bien enviar un mensaje de estabilidad y confianza”, agregó. Añadió que esperaba que “la razón prevalezca pronto”.

Los responsables de comercio de la UE y de Estados Unidos tenían previsto reunirse en París el martes para abordar el asunto.

Trump acusó a la UE de “no cumplir con nuestro acuerdo comercial plenamente pactado”, sin dar más detalles.

La amenaza de aranceles llegó tras los comentarios del canciller alemán Friedrich Merz, quien afirmó que Estados Unidos ha sido humillado por Irán en las conversaciones para poner fin a la guerra. Alemania es un importante fabricante de automóviles, y unos aranceles más altos dañarían su industria.

Desde entonces, Trump también anunció el retiro de Alemania de miles de soldados de Estados Unidos.

Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron un pacto comercial en julio de 2025 que fijó un tope arancelario del 15% para la mayoría de los bienes, aunque este año la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de la autoridad legal que Trump utilizó para imponer ese gravamen.

El martes en la cumbre Unión Europea-Armenia en Ereván, Von der Leyen comentó al respecto: “Un acuerdo es un acuerdo, y tenemos un acuerdo. Y la esencia de este acuerdo es la prosperidad, reglas comunes y fiabilidad”.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, negocia los pactos comerciales en nombre de los 27 países miembros. Von der Leyen indicó que “estamos preparados para cualquier escenario” si las cosas salen mal.

Macron insistió en que los acuerdos deben respetarse. “Si se volvieran a cuestionar, se reabriría todo”, sostuvo, y advirtió que “la Unión Europea tiene instrumentos que entonces habría que activar”.

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Masha Macpherson contribuyó desde París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP