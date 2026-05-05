Macron canta baladas clásicas en una cena de Estado en su honor en Armenia

Compartir en:









En la imagen, distribuida por la Oficina de Prensa del primer ministro, el presidente armenio Vahagn Khachaturyan, izquierda, el presidente francés Emmanuel Macron, centro, y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan sostienen premios después de una cena de Estado tras la reunión de la Comunidad Política Europea en Ereván, Armenia, el lunes 4 de mayo de 2026. (Tigran Mehrabyan/ Oficina de Prensa del primer ministro de Armenia, vía AP) AP

Macron estuvo acompañado la noche del lunes en Ereván por el primer ministro armenio Nikol Pashinyan en la batería y por el célebre músico de jazz Vahagn Hayrapetyan al piano. Además de “La Bohème”, que fue grabada por el músico armenio-francés Charles Aznavour en 1965, Macron también cantó “Les Feuilles Mortes”, de Yves Montand.

El acto en la residencia presidencial de Armenia la noche del lunes se celebró en honor del mandatario francés, que estaba en la ciudad para una visita de Estado que coincidió con una reunión de la Comunidad Política Europea y una histórica cumbre de la Unión Europea.

Pashinyan, que asumió el cargo en 2018, muestra con más regularidad su destreza musical como parte de su grupo musical Varchaband. El grupo ofreció su concierto debut en Ereván a finales de enero.

El líder armenio también es bien conocido por publicar en Instagram videos de sí mismo escuchando música, y su gusto musical parece abarcar desde Taylor Swift hasta Travis Scott y A$AP Rocky.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Compartir en:







