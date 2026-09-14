Macklemore es excluido de la gira de Ed Sheeran por comentarios propalestinos en escena

ARCHIVO - Macklemore actúa en Austin City Limits Live at the Moody Theater durante el festival de música South by Southwest, el 17 de marzo de 2023, en Austin, Texas. (Foto Jack Plunkett/Invision/AP, archivo) AP

Macklemore indicó en Instagram que varios recintos de Estados Unidos comunicaron al promotor que le prohibirían actuar como telonero de Sheeran en la gira Loop.

Como resultado, escribió, el equipo de Sheeran decidió sacarlo de la gira. Eso pese a que el rapero, conocido sobre todo por su éxito revelación “Thrift Shop” y el himno a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo “Same Love”, lleva años haciendo comentarios similares sobre la difícil situación de los palestinos.

“Entonces, ¿por qué es un problema ahora? Porque estoy compartiendo escenario con uno de los artistas más grandes del mundo, en algunos de los estadios más grandes de Estados Unidos”, escribió Macklemore. “Con cierto nivel de exposición, ‘Free Palestine’ (Palestina Libre) se convierte en un riesgo demasiado grande”.

Un coro creciente de organizaciones y expertos afirma que las acciones de Israel en tiempos de guerra en Gaza equivalen a un genocidio, una acusación que Israel rechaza enérgicamente.

Sheeran no ha hecho comentarios y los representantes del cantante no respondieron de inmediato a correos electrónicos en los que se solicitaban declaraciones.

El promotor, Messina Touring Group, confirmó en un comunicado a Rolling Stone que había sido notificado por los recintos de que “no permitirán que se realice un concierto con Macklemore en el cartel, lo que resultaría en la cancelación de la gira e impactaría a cientos de miles de fans”.

Entre los recintos está el Gillette Stadium, sede de los Patriots de Nueva Inglaterra de la NFL. El propietario, Robert Kraft, afirmó que la decisión de cancelar a Macklemore fue consecuencia de sus comentarios recientes “y de un historial más amplio de retórica e imágenes antisemitas que creemos han sido profundamente ofensivas y dañinas para la comunidad judía”.

“Esta decisión no tiene que ver con minimizar el sufrimiento de palestinos inocentes ni con negar a nadie el derecho a abogar en su nombre. Su dolor y su pérdida son reales”, señaló Kraft en un comunicado el lunes.

La defensa que hace Macklemore “no debería darse a costa de la comunidad judía ni ocultar la responsabilidad de Hamás”, sostuvo Kraft.

El rapero, nacido como Benjamin Hammond Haggerty en el estado de Washington, exclamó “Free Palestine” durante la fecha del 5 de septiembre de la gira mientras presentaba su canción de protesta “Hind’s Hall”. Escrita tras las protestas universitarias de 2024 en apoyo a los palestinos, lleva el nombre de Hind Rajab, una niña palestina de 5 años que murió después de que fuerzas israelíes dispararan contra el auto de su familia en Ciudad de Gaza.

“A todos mis hermanos y hermanas judíos: criticar a Israel, criticar el apartheid, estar en contra del genocidio, de ninguna manera es una crítica hacia ustedes”, dijo durante el concierto en Nueva Jersey. “Este mensaje es por la paz, por el amor, para que todos los seres humanos sean tratados con dignidad, respeto e igualdad”.

Sus comentarios también recibieron críticas de la cantante Pink, quien a su vez luego enfrentó una ola de reproches.

Macklemore dijo que no guarda rencor hacia Sheeran, a quien considera un amigo.

“Pero como le dije a Ed varias veces por teléfono, nuestra amistad no puede cambiar mi responsabilidad de decir la verdad sobre lo que ocurrió”, escribió Macklemore.

La gira Loop tiene previsto presentarse en recintos que incluyen el Lincoln Financial Field en Filadelfia; el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia; el Lucas Oil Stadium en Indianápolis; el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte; el AT&T Stadium en Arlington, Texas; y el Raymond James Stadium en Tampa, Florida.

FUENTE: AP