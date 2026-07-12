Machado y France lideran una remontada tardía y los Padres vencen 5-4 a Azulejos

Mason Miller, de los Padres de San Diego, celebra después de la victoria sobre los Azulejos de Toronto por 5-4 en el juego de béisbol de Grandes Ligas el domingo 12 de julio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Los Padres ganaron apenas por quinta vez en 16 juegos y regresaron a .500 con marca de 48-48.

Los Azulejos, campeones defensores de la Liga Americana, llegan al receso del Juego de Estrellas con récord de 45-51.

El tercer sencillo del dominicano Machado impulsó a Xander Bogaerts, quien abrió la entrada con un sencillo ante Jeff Hoffman (5-6) y se robó la segunda base. Machado avanzó con el rodado de Gavin Sheets y fue reemplazado por Jase Bowen, quien se robó la tercera y anotó con el elevado de sacrificio de France.

Mason Miller, el único integrante de San Diego que va al Juego de Estrellas, retiró la novena entrada en orden con ocho lanzamientos para su salvamento número 25 de la campaña.

Los Azulejos se habían puesto arriba 4-3 con el sencillo productor del dominicano Jonatan Clase con dos outs en la octava.

Nathan Lukes, de Toronto, conectó un jonrón al sexto lanzamiento del venezolano Germán Márquez, su quinto.

San Diego reaccionó con tres carreras para tomar la delantera durante una movida segunda entrada, cuando el coach de bateo de los Padres, Steven Souza Jr., fue expulsado por la umpire principal Jen Pawol por protestar desde el dugout después de que se negara el desafío del ABS de Sung-Mun Song. Song terminó recibiendo una base por bolas con la casa llena para poner el 2-1.

Dos bateadores después, el mánager de los Azulejos, John Schneider, salió a reclamar luego de que Pawol marcara un balk contra Kevin Gausman que impulsó la tercera carrera.

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FUENTE: AP