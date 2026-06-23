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Machado pega jonrón y King lanza 7 sólidas entradas en triunfo 1-0 de Padres ante Bravos

SAN DIEGO (AP) — Manny Machado conectó un jonrón y Michael King lanzó siete sólidas entradas para lograr su primera victoria desde el 18 de mayo, mientras los Padres de San Diego vencieron 1-0 a los Bravos de Atlanta, líderes de la División Este de la Liga Nacional, la noche del lunes.

Manny Machado (13), de los Padres de San Diego, celebra con Xander Bogaerts después de la victoria de los Padres frente a los Bravos de Atlanta por 1-0, en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 22 de junio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)
Manny Machado (13), de los Padres de San Diego, celebra con Xander Bogaerts después de la victoria de los Padres frente a los Bravos de Atlanta por 1-0, en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 22 de junio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Los Bravos perdieron por octava vez en 11 juegos y fueron superados por los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, por el mejor récord de las Grandes Ligas. Los Padres, que venían de una gira de 4-5 por Baltimore, San Luis y Texas, se miden a los Bravos en una serie de tres juegos antes de recibir a los Dodgers para tres partidos este fin de semana.

El dominicano Machado abrió la cuarta entrada con un jonrón hacia el bullpen de los Padres, más allá de la barda del jardín central, ante Grant Holmes (4-4). Machado llegó bateando apenas para .179, pero conectó su 14to jonrón —el mayor total del equipo— y su 43ra carrera impulsada.

Machado también pegó un doble para abrir la octava, el cuarto imparable de San Diego. Diez de sus últimos 13 imparables han sido extrabases.

King (5-6) limitó a los Bravos a seis sencillos, ponchó a cinco y no otorgó bases por bolas. Atlanta tuvo corredores en segunda y tercera con dos outs en la segunda entrada antes de que King retirara a Jorge Mateo.

King no ganaba desde que venció a los Dodgers 1-0 el 18 de mayo, resultado que le dio a los Padres una ventaja de medio juego sobre Los Ángeles en la división. Los Dodgers recuperaron el liderato la noche siguiente.

Mason Miller lanzó la novena para conseguir su 21er salvamento, el mayor total de la Liga Nacional. Permitió que dos corredores se embasaran con dos outs antes de ponchar a Mike Yastrzemski para terminar el juego.

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