Machado dispara 2 vuelacercas; Tatis conecta el más largo del año y Padres vencen 8-3 a Bravos

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El dominicano Manny Machado, de los Padres de San Diego, es felicitado en la cueva luego de disparar un jonrón en el duelo ante los Bravos de Atlanta, el martes 21 de julio de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

El batazo de dos carreras de Tatis en la octava entrada hizo que la pelota recorriera 474 pies. El cuadrangular más largo de la temporada había sido un jonrón de 473 pies del receptor de los Bravos Drake Baldwin.

San Diego tomó la delantera en la primera entrada cuando Ty France conectó un sencillo al jardín central e impulsó a Tatis.

Atlanta respondió con una segunda entrada de dos carreras antes de que los Padres recuperaran el impulso con tres anotaciones en la cuarta. Jackson Merrill conectó un jonrón, mientras que Tatis y el venezolano Luis Rengifo impulsaron una carrera cada uno.

El mánager de los Bravos, Walt Weiss, optó por mantener en la lomita al lanzador dominicano Reynaldo López (4-3, efectividad de 3.50) para iniciar la quinta. El derecho JR Ritchie relevó a López después de que Machado pegó su segundo jonrón de la noche para abrir la entrada.

López permitió nueve hits y cinco carreras en 4 1/3 entradas, y ponchó a seis.

Walker Buehler (6-5, efectividad de 5.36) se acreditó la victoria tras permitir dos hits y dos carreras. Recetó tres ponches en 5 2/3 entradas.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP