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Mac Allister anota y Liverpool anestesia a Tottenham en Copa de la Liga inglesa. Arsenal arrasa

Arsenal no para de ganar. En el caso de Tottenham, marcar un gol ya es una hazaña en sí misma esta temporada.

Alexis Mac Allister celebra tras anotar el primer gol de Liverpool en el partido contra Tottenham en la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, el martes 15 de septiembre de 2026. (AP Foto/Jon Super)
Alexis Mac Allister celebra tras anotar el primer gol de Liverpool en el partido contra Tottenham en la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, el martes 15 de septiembre de 2026. (AP Foto/Jon Super) AP

La brecha actual entre los dos rivales del norte de Londres quedó evidenciada en la Copa de la Liga inglesa el martes, cuando Arsenal presentó casi una alineación completa de suplentes y aun así arrolló 4-2 a Ipswich en la tercera ronda.

Max Dowman, un prodigio de 16 años, reforzó su incipiente reputación con un gol temprano en cada tiempo, mientras que Noni Madueke y Mikel Merino también anotaron para los campeones ingleses, que se pusieron arriba de 4-0.

Fue la sexta victoria consecutiva en todas las competiciones de Arsenal en el arranque de la temporada. Los Gunners están mostrando una impresionante profundidad de plantilla que debería permitir al equipo de Mikel Arteta pelear en múltiples frentes.

Luego está Tottenham, que no está obteniendo mucho rendimiento de su increíble desembolso de 400 millones de dólares en nuevos jugadores durante el mercado de fichajes de verano.

La derrota 3-1 bajo una lluvia torrencial en Liverpool significa que la única victoria de los Spurs en seis partidos esta temporada fue contra el Charlton de la segunda división en la ronda anterior de la Copa de la Liga.

Han disputado cuatro partidos en la Liga Premier —con dos empates y dos derrotas— y aún no han marcado ni un solo gol.

El cabezazo de Conor Gallagher tras un córner a los 69 minutos le dio esperanza a Tottenham después de que los goles del volante argentino Alexis Mac Allister y el atacante neerlandés Cody Gakpo adelantaron 2-0 a Liverpool. El zapatazp de larga distancia del volante húnaro Dominik Szoboszlai en el primer minuto del tiempo añadido acabó con cualquier posibilidad de remontada.

Tottenham no juega competiciones europeas esta temporada, por lo que su única opción realista de levantar un trofeo pasa por la Copa FA, que comienza en enero.

Fulham y Brentford de la Liga Premier también avanzaron a la cuarta ronda el martes.

Como visitante, Fulham venció 3-2 al West Ham de la segunda división. Brentford doblegó 2-1 al Reading de tercera.

Se disputarán más partidos de la tercera ronda el miércoles y el jueves.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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