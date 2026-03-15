Lyon empata 0-0 con Le Havre y extiende a cuatro partidos su racha sin ganar en la Ligue 1

Pese a quedarse con un jugador menos desde los 56 minutos, el equipo local fue superior en el 0-0, y Lyon ahora está dos puntos por detrás del tercero, Marsella, en la clasificación de la Ligue 1.

Stephan Zagadou recibió una tarjeta roja directa tras cometer falta sobre Endrick. Le Havre, que se alejó a 10 puntos de los puestos de descenso automático, estrelló el balón en el poste en dos ocasiones.

Lens, segundo, perdió 2-1 en Lorient el sábado y desaprovechó la oportunidad de volver a la cima de la tabla.

Paris Saint-Germain, que no jugó este fin de semana, lidera con un punto de ventaja y tiene un partido pendiente. Nantes aceptó aplazar el encuentro programado para el domingo con el fin de darle a PSG más tiempo para preparar el partido de vuelta de la Liga de Campeones contra Chelsea. PSG va ganando 5-2 tras el partido de ida de los octavos de final.

En otros partidos, Mario Sauer marcó el gol de la victoria en lo profundo del tiempo añadido, mientras Tolosa agravó la mala racha de Metz.

El tanto de Sauer selló el triunfo de Tolosa por 4-3 y extendió a 14 partidos la racha sin victorias de Metz, colista.

“El partido fue una locura. Lo merecimos hoy, y esta victoria era muy importante para nosotros”, afirmó Sauer.

Paris FC empató 0-0 en Estrasburgo.

Choque de aficionados

Dos grupos de aficionados de Rennes y Lille se enfrentaron la noche del sábado, antes del partido del domingo.

Radio France informó que la policía utilizó gas lacrimógeno y que un aficionado resultó herido. Entre 100 y 150 personas participaron en la pelea.

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FUENTE: AP