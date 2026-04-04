Luzardo poncha a 11, Turner dispara doble impulsor y Filis superan 2-1 a Rockies

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Trea Turner, de los Filis de Filadelfia, conecta un doble productor en el juego del sábado 4 de abril de 2026 ante los Rockies de Colorado (AP Foto/David Zalubowski) AP

Turner terminó con dos hits, y Kyle Schwarber añadió un doble impulsor en el primer episodio.

El venezolano Jesús Luzardo (1-1) permitió una carrera y cinco hits en 6 2/3 entradas. Repartió 11 ponches y no otorgó boletos, en una sólida actuación en sue se mostró recuperado tras un difícil inicio de temporada.

Chase Dollander (1-1) cargó con la derrota como relevista, al permitir una carrera y cuatro hits en 4 1/3 entradas.

Turner negoció un boleto al abrir el juego y anotó cuando Schwarber conectó un lineazo de doblete al jardín izquierdo para darle a Filadelfia una ventaja de 1-0.

Colorado empató en la tercera entrada, cuando Troy Johnston pegó un sencillo, avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado y anotó con el sencillo impulsor de Brett Sullivan al jardín derecho.

El bullpen de los Phillies preservó la ventaja en los innings finales. El venezolano José Alvarado consiguió el último out de la séptima, mientras Brad Keller lanzó una octava en blanco.

El dominicano Jhoan Durán trabajó una novena perfecta para su tercer salvamento del año. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP