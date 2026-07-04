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Luzardo domina con 9 ponches y los Filis aplastan 6-1 a los Reales con 3 jonrones

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Jesús Luzardo ponchó a nueve en seis entradas, J.T. Realmuto, Gabriel Rincones Jr. y Alec Bohm conectaron jonrones, y los Filis de Filadelfia vencieron 6-1 a los Reales de Kansas City la noche del sábado.

Jesús Luzardo, abridor de los Filis de Filadelfia, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Reales de Kansas City, el sábado 4 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel)
Jesús Luzardo, abridor de los Filis de Filadelfia, lanza durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Reales de Kansas City, el sábado 4 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El peruano Luzardo (7-4) superó en el duelo de pitcheo al estelar de los Reales Michael Wacha, al dominar a la alineación de Kansas City durante las primeras tres entradas, en las que recetó seis ponches —cinco con su sweeper— y permitió apenas un imparables dentro del cuadro. En total, permitió una carrera con cuatro hits.

Luzardo permitió menos de tres carreras limpias en nueve de sus últimas 10 aperturas, al bajar su efectividad de 5,77 el 8 de mayo a 3,75.

Los Filis ganaron ocho aperturas consecutivas de Luzardo.

Wacha (5-6) salió ileso de una movida primera entrada, que incluyó un sencillo de Bryce Harper con swing contenido por la línea del jardín derecho y una base por bolas a Bohm en 12 lanzamientos para llenar las bases, después de que Bohm impugnó con éxito un tercer strike cantado.

Los Filis rompieron el empate sin carreras en la cuarta entrada, cuando Realmuto conectó una línea de 399 pies hacia el jardín entre izquierdo y central para poner el juego 2-0.

Dos lanzamientos después, Rincones lo siguió con un jonrón al bullpen del jardín derecho, el cuarto par de cuadrangulares consecutivos de Filadelfia esta temporada.

El jonrón de Bohm abriendo la sexta entrada, su 11mo, le dio a los Filis ventaja de 4-1.

Kyle Schwarber aportó tres de los 12 imparables de Filadelfia.

Los lanzadores de los Filis poncharon a 15 sin otorgar bases por bolas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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