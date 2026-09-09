Lula firma medidas para recortar impuestos al combustible y subsidiar el diésel antes de comicios

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la primera dama Rosângela da Silva saludan a la multitud durante las celebraciones del Día de la Independencia, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

El costo del combustible es un tema particularmente sensible para los votantes, que en octubre decidirán si le conceden a Lula un cuarto mandato no consecutivo o eligen al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El crudo Brent, de referencia internacional, superó el umbral de los 100 dólares el miércoles por primera vez desde julio, después de que ataques contra instalaciones petroleras y barcos en Oriente Medio amenazaran con generar aún más tensiones en una cadena de suministro ya de por sí debilitada.

“No vamos a permitir que esta guerra irresponsable golpee su bolsillo”, manifestó Lula al firmar las medidas, que amplían las políticas para controlar los precios de los combustibles introducidas al comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Las medidas anunciadas el miércoles incluyen recortes de impuestos a la importación y venta de etanol, gasolina y mezclas de gasolina —excluida la gasolina de aviación—, vigentes durante 30 días, del 10 de septiembre al 9 de octubre. Una medida provisional autoriza un subsidio de un real brasileño (0,19 dólares) por litro para productores e importadores de diésel para carretera.

Los precios del petróleo crudo se dispararon poco después de que Israel y Estados Unidos atacaran a Irán a finales de febrero, en gran medida porque los combates detuvieron el paso de la mayor parte del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima angosta por la que antes del conflicto pasaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de crudo.

Brasil es un importante productor y exportador de petróleo crudo, y sus ingresos del sector se han disparado este año debido al aumento de los precios internacionales. Pero el país aún depende de las importaciones para satisfacer la demanda interna de combustibles refinados.

Estabilizar los precios del diésel también es crucial para evitar huelgas de camioneros y mantener a raya la inflación de los alimentos. En 2018, una huelga de camioneros provocó un alza repentina de los precios de los alimentos, dejó desabastecidos los estantes de los supermercados y las gasolineras, y causó miles de millones en pérdidas, lo que dejó ver el poder de los camioneros organizados.

El expresidente Jair Bolsonaro, entonces legislador y a meses de ganar las elecciones presidenciales, fue un defensor abierto de los camioneros, que más tarde se convirtieron en un grupo importante de apoyo para él.

Las medidas del miércoles “tienen un componente electoral significativo”, según Armando Castelar Pinheiro, profesor de economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Si no fuera por el calendario político, “habría algún subsidio, pero probablemente sería menor”.

El diésel en Brasil es un 28% más barato que los precios internacionales y la gasolina es un 21% más económica, según un análisis de mercado de Itaú BBA citado por medios locales el miércoles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP