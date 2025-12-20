Lula espera que acuerdo comercial UE-Mercosur se firme en enero

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva toma un sorbo de café durante una rueda de prensa en Brasilia el 18 de diciembre del 2025. . (AP foto/Eraldo Peres) AP

Las protestas del viernes por parte de agricultores europeos y la oposición de Francia e Italia amenazaron con frustrar un acuerdo que ha estado en negociación durante más de 26 años.

Altos funcionarios de la UE esperaban firmar el acuerdo en Brasil este fin de semana, pero en su lugar, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el viernes después de una tensa cumbre de la UE que la firma se retrasará "unas semanas más para abordar algunos problemas con los estados miembros".

Lula dijo a otros líderes sudamericanos que asistían a una cumbre en la ciudad brasileña de Foz do Iguacu, en la triple frontera con Argentina y Paraguay, que la reunión solo estaba teniendo lugar porque los negociadores europeos habían señalado anteriormente que eventualmente firmarían el acuerdo, y eso no sucedió. Agregó que el retraso se debió a que la primera ministra italiana Giorgia Meloni solicitó más tiempo.

Von der Leyen necesita el respaldo de al menos dos tercios de las naciones de la UE para asegurar el acuerdo. La oposición de Italia daría a Francia suficientes votos para vetar la firma de von der Leyen.

"Sin voluntad política y coraje de los líderes, no será posible finalizar una negociación que se ha prolongado durante 26 años", dijo Lula, quien habló con Meloni por teléfono el viernes y recibió una carta de la dirección de la UE con el objetivo de lograr un acuerdo en enero. a sus pares. "Mientras tanto, el Mercosur continuará trabajando con otros socios".

"El mundo está ansioso por hacer acuerdos con el Mercosur", añadió el presidente brasileño. "Muchos países quieren eso. Y ciertamente podremos finalizar los acuerdos que no se terminaron durante mi presidencia (del bloque, que concluye a finales de diciembre)".

Si se firma, el acuerdo comercial abarcaría un mercado de 780 millones de personas y una cuarta parte del producto interno bruto mundial, y eliminaría progresivamente los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre los dos bloques.

Francia ha liderado la oposición al acuerdo entre la UE y los cinco países activos del Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El presidente francés Emmanuel Macron indicó el jueves en una cumbre de la UE que tampoco se comprometería a apoyar el acuerdo el próximo mes.

Macron agregó que ha estado en conversaciones con colegas italianos, polacos, belgas, austriacos e irlandeses, entre otros, sobre retrasarlo para abordar las preocupaciones de los agricultores.

Lula argumentó que Macron solo no puede bloquear un acuerdo.

"Esperemos que las cosas sucedan para el bien de nuestro Mercosur, el multilateralismo y el desarrollo de nuestros países", sostuvo el presidente brasileño.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP