americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Lula advierte ante la ONU contra la injerencia extranjera en procesos electorales

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió el martes que los países no deberían interferir en los asuntos internos de otras naciones, al tiempo que instó a los líderes mundiales a tomar medidas más enérgicas en respuesta a la intensificación de los conflictos globales.

El presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, habla en la 81ra sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede del organismo, el martes 22 de septiembre de 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura)
El presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, habla en la 81ra sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede del organismo, el martes 22 de septiembre de 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) AP

Los mensajes contradictorios se produjeron mientras Lula hablaba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, justo antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigiera al grupo. Lula criticó la injerencia externa en los asuntos internos de Brasil, a pocas semanas de las elecciones en su país.

“No permitiremos que los enemigos de la democracia, ya sean internos o externos, socaven la voluntad popular. La democracia brasileña pertenece a los brasileños. Brasil seguirá siendo un país soberano”, afirmó. “Nadie nos apartará de este camino”.

El discurso de Lula se produce en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Brasil. El año pasado, Estados Unidos impuso una primera ronda de aranceles, citando lo que Trump calificó como un juicio de “caza de brujas” contra el expresidente del país, Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario tras ser declarado culpable por un intento de golpe de Estado.

Desde entonces, las relaciones entre ambos países se han tensado aún más, en medio de crecientes acusaciones de injerencia extranjera en las elecciones de octubre en Brasil, en las que Lula busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

Su principal rival político es el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente.

El gobierno de Trump ha respaldado públicamente a Bolsonaro. Recientemente, Trump designó a dos grupos criminales brasileños, el Primer Comando de la Capital, o PCC, y el Comando Vermelho, o CV, como organizaciones terroristas extranjeras. Lula rechazó la decisión, y algunos analistas y políticos han sostenido que la medida podría estar destinada a interferir en la elección del país al presentar a Lula como indulgente con el crimen organizado.

En su discurso en la ONU, Lula dijo que el sistema electoral de Brasil es “moderno y robusto” y advirtió sobre campañas de desinformación que buscan distorsionar el debate público durante la campaña, al señalar que “la democracia vuelve a estar en peligro”.

“Brasil no es el patio trasero de nadie”, manifestó. “Estamos volviendo a presenciar injerencias externas en los procesos electorales”.

Lula dijo que Brasil no subestima el desafío del crimen organizado, pero que “no externalizará la responsabilidad de defender” sus propias fronteras. Sus declaraciones del martes se producen después de que el viernes pasado se presentara un plan piloto para ampliar el papel del gobierno federal en la lucha contra la violencia de las pandillas en Río de Janeiro.

Durante su discurso, Lula también abordó la economía brasileña y señaló que, pese a los enormes aranceles, el país batirá un nuevo récord de exportaciones este año.

Lula afirma que la credibilidad de la ONU está en su nivel más bajo

El mandatario brasileño inició su discurso arremetiendo contra lo que calificó como debilidad en las acciones de la ONU frente a las guerras en Ucrania y Oriente Medio, y pidió una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, al afirmar que solo en 2025 el mundo “verá el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial”, con “billones de dólares financiando una nueva carrera armamentista”.

“La ONU está fallando en una de sus misiones más elevadas: salvar a la humanidad del flagelo de la guerra”, afirmó. “Su credibilidad nunca ha sido tan baja”.

Lula sostuvo que la ONU debe recuperar su capacidad de diálogo y mediación y que ha llegado el momento de elegir entre el multilateralismo o la fragmentación global.

“Las concesiones a la ley del más fuerte han sobrepasado todos los límites. Esto no es idealismo, sino puro realismo”, expresó. “La guerra no es la continuación de la política por otros medios; es el colapso total de la política”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un hombre coloca flores cerca del lugar donde un venezolano fue baleado por un agente del ICE el día anterior en Austin, Texas, lunes 21 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eric Gay)

Venezolano herido de bala por un agente del ICE en Austin permanece detenido

Esta combinación de imágenes, de izquierda a derecha, muestra a la reportera de la Casa Blanca de MS NOW Akayla Gardne; la reportera de la Casa Blanca de CNN Betsy Klein y la reportera de la Casa Blanca de Politico Cheyenne Haslett cerca del complejo de la Casa Blanca, después de que se les negara la entrada al recinto y se confiscaran sus acreditaciones tras ser vetadas por el presidente, Donald Trump, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Fotos/Jose Luis Magana)

CNN, MS NOW y Politico notifican al gobierno de Trump que demandarán por su veto en la Casa Blanca

Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el palacio presidencial de Miraflores, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Caracas. (AP Foto/Pedro Mattey)

Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York la próxima semana, dice la Casa Blanca

Destacados del día

El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

¡EEUU BLINDA ORMUZ! Más de 1.000 millones de barriles atraviesan el estrecho bajo protección militar

ESCANDALO: militares y policías captados cargando combustible enviado desde EEUU en gasolinera CUPET

ESCANDALO: militares y policías captados cargando combustible enviado desde EEUU en gasolinera CUPET

¡MARÍA ELVIRA HABLÓ CON TRUMP! aseguro que tuvo charla fantástica con el presidente Trump

¡MARÍA ELVIRA HABLÓ CON TRUMP! aseguro que tuvo charla "fantástica" con el presidente Trump

Un hombre coloca flores cerca del lugar donde un venezolano fue baleado por un agente del ICE el día anterior en Austin, Texas, lunes 21 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eric Gay)

Venezolano herido de bala por un agente del ICE en Austin permanece detenido

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter