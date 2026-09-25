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Lukes conecta hit de ventaja en la séptima de 4 carreras y Azulejos vencen 6-5 a Rojos

TORONTO (AP) — Nathan Lukes conectó un sencillo de la ventaja en una séptima entrada de cuatro carreras, Kazuma Okamoto sumó dos hits y tres carreras impulsadas, y los Azulejos de Toronto remontaron la noche del viernes para vencer 6-5 a los Rojos de Cincinnati.

El pelotero Kazuma Okamoto, de los Azulejos de Toronto, conecta un doblete remolcador contra los Rojos de Cincinnati, impulsando a Alejandro Kirk, durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el 25 de septiembre de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP)
El pelotero Kazuma Okamoto, de los Azulejos de Toronto, conecta un doblete remolcador contra los Rojos de Cincinnati, impulsando a Alejandro Kirk, durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el 25 de septiembre de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) AP

El dominicano Elly De La Cruz, de Cincinnati, se robó la tercera base en la tercera entrada para convertirse en el cuarto jugador en la historia de los Rojos con al menos 30 jonrones y 30 bases robadas en la misma temporada.

De La Cruz, quien fue titular como bateador designado el viernes, conectó su jonrón número 30 en la victoria 7-6 del jueves en Atlanta.

Mason Fluharty (7-1) consiguió dos outs para acreditarse la victoria y Louis Varland retiró en orden el noveno episodio contra la parte alta del orden al bate para lograr su salvamento número 35 en 37 oportunidades.

El mexicano Alejandro Kirk y Okamoto conectaron dobles impulsores ante Nick Lodolo en la primera entrada. El venezolano Eugenio Suárez, de Cincinnati, pegó un jonrón en la segunda para poner el juego 2-1.

El dominicano Héctor Rodríguez impulsó la cuarta carrera con una jugada de selección.

Soriano permitió cinco carreras y ocho hits.

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