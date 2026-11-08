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Luka Doncic no jugará el domingo ante los Pistons de Detroit

DETROIT (AP) — La estrella de los Lakers de Los Ángeles, Luka Doncic, se perderá el partido del domingo contra los Pistons de Detroit debido a rigidez en la parte baja de la espalda.

El guardia de los Lakers de Los Angeles, Luka Doncic, reacciona tras una pérdida de balón que favoreció a los Lakers durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Trail Blazers de Portland, el viernes 6 de noviembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)
El guardia de los Lakers de Los Angeles, Luka Doncic, reacciona tras una pérdida de balón que favoreció a los Lakers durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Trail Blazers de Portland, el viernes 6 de noviembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Doncic promedia 45,0 puntos, 9,0 rebotes y 7,8 asistencias en sus últimos cuatro partidos, incluido un juego de 53 puntos en la victoria del viernes por 124-118 sobre los Portland Trail Blazers.

El jugador de 27 años se perdió la victoria por 103-87 sobre los Clippers de Los Ángeles el 28 de octubre, pero ha jugado en los otros nueve partidos del arranque 8-2 de los Lakers.

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FUENTE: AP

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