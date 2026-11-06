Luka Doncic anota 53 en otro gran juego ofensivo y guía a Lakers a triunfo 124-118 ante Blazers

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Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, trata de avanzar ante Toumani Camara, de los Trail Blazers de Portland, el viernes 6 de noviembre de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Doncic logró el 11.º partido de 50 puntos en su carrera y el cuarto con Los Ángeles, al tiempo que preservó una cuarta victoria consecutiva para los Lakers, cuya ventaja tardía de 12 unidades se había reducido a cuatro antes de que Doncic y Austin Reaves se combinaran para anotar 10 tantos en los segundos finales.

Reaves anotó 25 puntos y Walker Kessler aportó 16 y 12 rebotes a la causa de los Lakers, que se desquitaron de una derrota en casa por 136-129 ante Portland el 27 de octubre con esta victoria en la Copa NBA.

Doncic anotó 20 puntos tan sólo en el tercer cuarto para llegar a 40 por sexta vez en una increíble racha de siete partidos que incluye seis duelos de 40 unidades —incluidos cuatro seguidos— y una actuación de 37 tantos.

El astro esloveno sumó cinco asistencias y cinco rebotes, lo que le dio siete partidos consecutivos con al menos 35 puntos, cinco asistencias, cinco rebotes y cinco triples.

Deni Avdija registró 22 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes, en tanto que Damian Lillard anotó 22 tantos por los Blazers, que perdieron apenas por segunda vez esta temporada en el cierre de su gira de cuatro partidos como visitantes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP