americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Luisiana avanza plan para eliminar distrito de mayoría negra tras fallo judicial

BATON ROUGE, Luisiana, EE.UU. (AP) — Los senadores republicanos en Luisiana avanzaron el miércoles un plan para eliminar uno de los dos distritos electorales de mayoría negra y actualmente en manos de demócratas, tras el fallo de la Corte Suprema que anuló el mapa del estado por considerarlo una manipulación basada en criterios raciales.

Manifestantes en la Legislatura de Luisiana en Baton Rouge, durante una reunión sobre mapas electorales, el 8 de mayo del 2026. (AP foto/Jack Brook)
Manifestantes en la Legislatura de Luisiana en Baton Rouge, durante una reunión sobre mapas electorales, el 8 de mayo del 2026. (AP foto/Jack Brook) AP

La votación del comité del Senado local, realizada a primera hora de la mañana, se produjo después de horas de apasionados testimonios de residentes negros y de demócratas que se oponen a la medida. Los republicanos optaron por no impulsar un enfoque más agresivo, que podría haber eliminado ambos escaños demócratas.

El reciente fallo de la Corte Suprema, que debilitó las protecciones federales de la Ley de Derecho al Voto para las minorías, ha llevado a republicanos en varios estados del sur a intentar eliminar distritos con grandes poblaciones minoritarias tendientes a votar por demócratas. Tennessee y Alabama ya actuaron para implementar mapas distintos que podrían ayudar a los republicanos a ganar un escaño adicional. Pero un esfuerzo similar se desinfló el martes en el Senado de Carolina del Sur.

Los esfuerzos para deshacer distritos de minorías son la variación más reciente de una batalla nacional sobre mapas electorales que ya lleva 10 meses y que ya ha involucrado a cerca de un tercio de los estados. Empezó cuando el presidente Donald Trump instó el año pasado a los republicanos de Texas a redibujar los distritos en un intento por ganar más escaños en las elecciones. Los demócratas en California respondieron con sus propios distritos nuevos. Desde entonces, numerosos estados gobernados por republicanos han redibujado sus mapas.

Los republicanos creen que, hasta ahora, podrían ganar hasta 15 escaños gracias a nuevos mapas en Texas, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Florida, Tennessee y Alabama. Los demócratas, por su parte, creen que podrían ganar seis escaños con nuevos mapas en California y Utah. La Corte Suprema de Virginia anuló la semana pasada un esfuerzo de redistribución de distritos que podría haberles dado a los demócratas cuatro escaños adicionales con mayores posibilidades de victoria.

___________________________________

Lieb reportó desde Jefferson City, Missouri.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en plena crisis global por Irán y el petróleo

Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en plena crisis global por Irán y el petróleo

¿Díaz-Canel tiene los días contados? La dura respuesta de TRUMP

¿Díaz-Canel tiene los días contados? La dura respuesta de TRUMP

Pentágono confirma ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para EEUU

Pentágono confirma ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para EEUU

El precio por galón se muestra en una pantalla electrónica sobre los tipos de gasolina disponibles en un surtidor de una gasolinera Exxon en Littleton, Colorado, el martes 12 de mayo de 2026. (AP Foto/David Zalubowski)

Qué podría significar una suspensión del impuesto federal a la gasolina en EEUU para los conductores

Cuba elimina el precio fijo del combustible en dólares. Anuncia nuevas subidas desde el 15 de mayo

Cuba elimina el precio fijo del combustible en dólares. Anuncia nuevas subidas desde el 15 de mayo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter