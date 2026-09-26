Lowder consigue su primera victoria desde agosto y Rojos vencen 5-1 a Azulejos

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El abridor de los Rojos de Cincinnati Rhett Lowder lanza en la primera entrada del encuentro ante los Azulejos de Toronto el sábado 26 de septiembre del 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) AP

Rhett Lowder (7-12) permitió tres hits en seis entradas sin anotación para conseguir su primer triunfo desde el 28 de agosto y detener una racha de cuatro derrotas.

Cincinnati mejoró a una marca de 29-18 ante rivales de la Liga Americana. Los Rojos tienen foja de 46-68 ante equipos de la Liga Nacional.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. terminó de 4-0 con dos ponches y fue abucheado por algunos de los 42.482 asistentes que abarrotaron el parque de Toronto. Guerrero, quien ha tenido una baja de juego esta temporada plagada por lesiones, se disculpó el viernes por sus comentarios de que el contrato de 500 millones de dólares y 14 años era debido a sus logros en el pasado.

El derecho de los Azulejos, Trey Yesavage (5-6) permitió una carrera y dos hits en dos episodios. El novato de 23 años regresó el lunes tras perderse 42 encuentros tras someterse a una cirugía de rodilla y terminó el año con efectividad de 3.69 en 20 aperturas, ponchando a 97 en 97 2/3 entradas.

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FUENTE: AP

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