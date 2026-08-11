Love, de los Packers, planea jugar el jueves tras lesionarse el pulgar en 2025

El quarterback de los Packers de Green Bay, Jordan Love (10), participa en ejercicios durante el campamento de entrenamiento del equipo de fútbol americano, el domingo 2 de agosto de 2026, en Green Bay, Wisconsin. (Foto AP/Mike Roemer) AP

Love espera jugar en el primer partido de pretemporada de los Packers el jueves en Pittsburgh. Ha jugado en el debut de pretemporada de Green Bay en cada una de sus tres temporadas anteriores como titular y se lesionó el pulgar izquierdo (el que no usa para lanzar) en un partido de exhibición el año pasado ante los Jets. Al final se sometió a una cirugía y regresó a los entrenamientos seis días después.

“Obviamente, lo que pasó el año pasado fue horrible. Fue muy duro. Me alegra que el calendario haya sido el que fue y que pudiera estar bien para la Semana 1. Pero sí, definitivamente es una de esas cosas que hay que tener en cuenta de cara a la pretemporada y todo lo demás. Matt (LaFleur) y yo hemos hablado, y creo que el plan es jugar un papel limitado esta semana y ver cómo va de aquí en adelante”, comentó Love el martes.

Love reconoce que juega de manera distinta en la pretemporada en comparación con la temporada regular.

“Lo principal es mantenerse sano, obviamente. Evitar recibir golpes. Si te toca improvisar una jugada, definitivamente no recibir golpes fuera del bolsillo, nada de eso. Pero en realidad se trata de ser inteligente, intentar sacar el balón de la mano, encontrar esos pases completos y armar una buena serie ofensiva”, señaló Love.

LaFleur dijo que el plan “por ahora” es que Love juegue, aunque el entrenador añadió: “Siempre tengo derecho a cambiar de opinión”.

Love no espera jugar más de una o dos series, dependiendo de cómo resulte esa primera posesión.

LaFleur cree que a sus equipos les ha ido mejor al inicio de la temporada en los años en que sus titulares tuvieron al menos algo de tiempo de juego durante la pretemporada. Love coincide en que se ha beneficiado de, como mínimo, hacer breves apariciones en partidos de exhibición.

“Creo que te pone en el estado mental correcto y simplemente te devuelve esa sensación real de partido”, expresó Love.

El debut de pretemporada de Green Bay en Pittsburgh permitirá que Love y LaFleur se reencuentren con el exmariscal de campo de los Packers Aaron Rodgers, quien no ha ocultado su falta de interés en jugar partidos de pretemporada en esta etapa de su carrera.

Ese reencuentro llega después de que LaFleur llamara la atención en redes sociales por comentarios que hizo el lunes sobre los dos mariscales de campo en una entrevista con NFL Network.

Cuando le preguntaron qué tan bien trabaja Love en la línea de golpeo antes de los saques para preparar a la ofensiva, LaFleur respondió que “tiene que ser el mejor con el que he estado en términos de protecciones y ajustes”. Tras recordársele que también había entrenado a Rodgers, LaFleur no se retractó de sus comentarios y bromeó: “Aaron se va a enojar por esto”.

El martes le volvieron a pedir a LaFleur que comparara la manera en que ambos mariscales ajustaban las protecciones en la línea de golpeo.

“Aaron también fue fenomenal, no me malinterpreten. Y creo que Jordan se benefició mucho de verlo y de cómo operaba y de lo rápido que podía procesar las cosas. Pero también creo que nuestra ofensiva ha evolucionado con el tiempo”, dijo LaFleur.

Love dijo que no había visto los comentarios de LaFleur, pero que estaba al tanto de ellos. Señaló que esa parte de su juego fue “probablemente el mayor salto” que ha dado desde que el seleccionado de primera ronda de 2020 llegó procedente de Utah State.

“En la universidad no hacíamos nada; no manejábamos protecciones. Simplemente lanzábamos en caliente. Si nos presionaban, no hacíamos ningún cambio en la línea de golpeo. Así que al llegar a la NFL, esa fue la mayor prueba para mí y el área más grande en la que simplemente nunca había hecho cosas así", explicó Love.

“Así que, obviamente, creo que poder sentarme detrás de Aaron y ver la manera en que era capaz de controlar la línea de golpeo, ver las presiones, hacer ajustes de protección y captar todo eso fue de otro nivel, y me dio algo sobre lo cual construir y algo que ver, y decir: ‘Caray, eso es lo que quiero poder hacer’”.

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FUENTE: AP