Los Yankees dicen que la legionela hallada en torre de enfriamiento no se vincula al brote

El terreno del Yankee Stadium previo al tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto, el martes 7 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El Departamento de Salud de la ciudad indicó el domingo que se estaban realizando más pruebas para determinar si la bacteria Legionella en las torres estaba viva, y los Yankees afirmaron que ninguno de los casos actuales de enfermedad del legionario en la zona ha sido vinculado al estadio. Solo las bacterias vivas pueden causar la enfermedad, que es una forma de neumonía. Las pruebas iniciales realizadas la semana pasada en las 10 torres encontraron rastros de bacterias vivas o muertas.

Funcionarios de salud señalaron que están investigando un probable conglomerado comunitario de casos de enfermedad del legionario en el sur del Bronx, donde se encuentra el Yankee Stadium. Diez personas han dado positivo a la enfermedad, incluida una que murió y tres que permanecen hospitalizadas, informó el Departamento de Salud. Las autoridades aún investigan la fuente o las fuentes del brote.

“Quiero asegurarles a los neoyorquinos que estamos actuando con firmeza para contener la propagación”, manifestó el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en una conferencia de prensa el lunes.

“Este ha sido un problema con el que los neoyorquinos han tenido que lidiar durante demasiados años, y buscamos desarrollar cualquier tipo de herramienta que pueda ayudar a garantizar que la enfermedad del legionario sea algo que podamos combatir”, añadió posteriormente.

Los funcionarios de salud ordenaron a los propietarios de las 10 torres que las limpiaran y desinfectaran a más tardar el lunes. Los Yankees dijeron que la torre del estadio que dio positivo fue vaciada y limpiada el domingo por la mañana.

El Departamento de Salud indicó que cualquier persona que viva o trabaje en las secciones de Melrose y Morrisania del Bronx, o que haya visitado esas zonas desde finales de agosto, y esté experimentando síntomas similares a los de la gripe, debe comunicarse de inmediato con un proveedor de atención médica.

Los Yankees señalaron en un comunicado que en 2024 se instalaron en el estadio torres de enfriamiento nuevas y de última generación, y que desde entonces se han sometido a pruebas semanales de calidad del agua y de bacterias. Los resultados de esas pruebas se reportan mensualmente a la ciudad. La prueba más reciente, el 20 de agosto, dio negativo para la bacteria Legionella, indicó el equipo, al precisar que utiliza un método distinto al que empleó la ciudad la semana pasada para sus pruebas mensuales.

“No se ha asociado ningún caso actual con el Yankee Stadium”, afirmó el equipo. “Además, el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York no nos ha pedido en ningún momento de este mes que pospongamos nuestros partidos”.

La ciudad está realizando ahora pruebas de cultivo en muestras de las 10 torres, que pueden tardar hasta dos semanas en confirmar si las bacterias estaban vivas.

La enfermedad del legionario es tratable, pero mata a alrededor del 10% de los pacientes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Está causada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia y puede propagarse en lugares como jacuzzis y equipos de enfriamiento de edificios. Las personas pueden contraer la enfermedad al inhalar gotitas de agua contaminada, pero no se transmite de persona a persona.

Un brote de enfermedad del legionario a principios de este verano en el Upper East Side de Manhattan mató a 11 personas entre más de 90 que dieron positivo, informó el Departamento de Salud. La agencia indicó que 59 torres de enfriamiento en 58 edificios dieron positivo a bacterias Legionella vivas. Todas esas torres fueron limpiadas y desinfectadas.

El año pasado, otro brote de enfermedad del legionario en Harlem mató a siete personas y enfermó a decenas más.

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Collins informó desde Hartford, Connecticut.

FUENTE: AP