americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Whitecaps arrollan 6-0 a Minnesota y firman su mejor arranque en cuatro partidos en la MLS

VANCOUVER, Columbia Británica (AP) — Brian White anotó dos goles por segundo partido consecutivo, Sebastian Berhalter abrió el marcador con un penalti a los ocho minutos y sumó dos asistencias, y los Vancouver Whitecaps aplastaron 6-0 a Minnesota United el domingo.

Brian White (24), de los Whitecaps de Vancouver, celebra un gol con Emmanuel Sabbi durante el primer tiempo del partido de fútbol de la MLS ante el Minnesota United, el domingo 15 de marzo de 2026, en Vancouver, British Columbia. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP)
Brian White (24), de los Whitecaps de Vancouver, celebra un gol con Emmanuel Sabbi durante el primer tiempo del partido de fútbol de la MLS ante el Minnesota United, el domingo 15 de marzo de 2026, en Vancouver, British Columbia. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) AP

Los Whitecaps tienen una diferencia de goles de +13 y han logrado el mejor arranque en cuatro partidos en la historia del club al mantenerse con marcha perfecta.

Mathias Laborda añadió un gol a los 22 minutos, Emmanuel Sabbi marcó a los 43, lo que dio a los Whitecaps una ventaja de 4-0 al descanso, y el primer gol de Cheikh Sabaly en la MLS, en su segunda aparición como profesional, cerró la cuenta en el 74. Yohei Takaoka terminó con cuatro atajadas y consiguió su tercera valla invicta de la temporada.

Minnesota igualó la marca del club de goles recibidos en un solo partido y estableció el récord de mayor margen de derrota.

White anotó en su tercer partido consecutivo a los 13 minutos para poner el 2-0 y convirtió desde el punto penal a los 54 para darle a Vancouver una ventaja de cinco goles. White suma 84 goles y 16 asistencias con los Whitecaps en todas las competiciones, y es el primer jugador en la era del club en la MLS con al menos 100 participaciones directas en gol.

Sebastian Schonlau debutó en la MLS cuando ingresó como sustituto de Edier Ocampo en el minuto 65.

Revolution se estrena en casa con victoria

El defensa Brayan Ceballos anotó dos goles en el primer tiempo para impulsar a Nueva Inglaterra a una goleada 6-1 sobre FC Cincinnati el domingo, en el partido inaugural en casa de la temporada para el Revolution.

Cincinnati había conseguido un par de victorias 1-0 sobre el Revolution la temporada pasada.

Fue la primera victoria para el entrenador de Nueva Inglaterra, Marko Mitrović, en su primera temporada. Los Revs fueron superados 5-1 en un par de derrotas como visitantes para comenzar la campaña.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Destacados del día

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: No habrá impunidad para vandalismo y violencia

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: "No habrá impunidad para vandalismo y violencia"

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama comunista descarado

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama "comunista descarado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter