Los Tres consiguen su primera nominación a los Latin Grammy gracias a un video

Esta imagen de video musical, difundida por PunkRobot Studio, muestra una escena de "INRI", de Los Tres. (PunkRobot Studio via AP) AP

La banda chilena, en activo desde 1987 e integrada por Álvaro Henríquez, Roberto Lindl, Francisco Molina y Ángel Parra, necesitaba un estudio para el video de “INRI”, nominado en la categoría de mejor video musical versión corta para los Latin Grammy que se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas.

Encontraron a sus aliados en Punkrobot Studio que ganó el primer Oscar para Chile con el cortometraje “Historia de un oso”. El video, dirigido por NJ López y Pato Escala, requirió que se capturara la imagen de cada miembro de Los Tres para crear su versión en 3D.

“Yo sabía que se habían ganado un Oscar y todo, pero conocí un espacio de trabajo con 20 personas que están ahí todo el tiempo dibujando, haciendo cosas muy bonitas”, dijo Parra. “La canción y el video se sincronizaron muy bien. Estoy muy contento con la nominación”.

“INRI” forma parte de “XCLNT” (pronunciado excelente), el octavo álbum de estudio de Los Tres. Se trata del primer trabajo del grupo con su formación original en 26 años. Fue grabado en los estudios Abbey Road de Londres.

El álbum lo grabaron muy rápido, en cuestión de dos semanas, tras un trabajo de reflexión sobre su música.

“Nos reunimos para hacer una revisión de todo nuestro repertorio, hasta el disco ‘La sangre en el cuerpo’”, dijo Parra. “No es que sea autorreferente, sino que es un disco que está muy, muy apretado, con el sonido de todos los discos del rockabilly”.

La asociación de Los Tres con Punkrobot Studio también produjo los videos de “Cantar y amar” y “Como llegaste te vas” de “XCLNT”.

La estética retro del video “no necesita ser inteligencia artificial para nada”, señaló orgulloso Parra sobre el trabajo que hicieron los animadores.

“Me gustan las cosas analógicamente hechas”, afirmó el guitarrista. “Estamos en un momento muy dramático en este sentido. Creo que la animación también está teñida de este mismo problema”.

En el video, un detective investiga la desaparición de varios artículos como un parlante marca Sony, un televisor marca Samsung, un vehículo marca Kia y un crucifijo marca INRI. Parra explicó que el lenguaje policiaco viene en parte de la infancia de Henríquez.

“El papá de Álvaro era juez”, dijo. “Álvaro tenía acceso a los informes de los delincuentes porque él era penalista… Yo creo que en muchas canciones pudo apoyarse en base a que leía de los expedientes”.

En el video también hay referencia a “ciertos personajes oscuros de la dictadura”, mencionó Parra, quien vivió con sus padres tres años exiliado en México durante ese periodo de represión.

“Hay una conexión con México hermosa”, dijo. “Me gusta su música, su respeto por el folclor, su identidad. Es un país para recordar sus raíces”.

Próximamente, Los Tres tendrán un par de conciertos en la Santander Arena de Santiago de Chile para celebrar los 30 años de su MTV Unplugged. Las entradas para las presentaciones del 14 y 15 de noviembre están agotadas.

“Serán interesantes, desafiantes, bonitos”, dijo Parra sobre los conciertos en los que habrá esa magia acústica del Unplugged. “Yo creo que la música siempre ha sido hecha para tocar con guitarra acústica y todo lo que sea con un cajón peruano tucumano”.

FUENTE: AP