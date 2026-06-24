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Los trenes alemanes vuelven a circular tras fallo de comunicaciones, pero persisten las dudas

BERLÍN (AP) — El sistema ferroviario de Alemania funcionaba en su mayoría con normalidad el miércoles después de que un corte del sistema de comunicaciones a última hora de la noche dejara trenes y viajeros varados en todo el país, pero el principal operador ferroviario enfrentaba críticas y preguntas por el caos.

Viajeros en tránsito en la estación principal de Fráncfort, Alemania, la mañana del miércoles 24 de junio de 2026. (Andreas Arnold/dpa via AP)
Viajeros en tránsito en la estación principal de Fráncfort, Alemania, la mañana del miércoles 24 de junio de 2026. (Andreas Arnold/dpa via AP) AP

Los trenes se detuvieron de forma repentina en toda Alemania a última hora del martes debido a un problema con el sistema de comunicación digital GSM-R, utilizado para la comunicación interna en la red ferroviaria. El servicio se reanudó después de unas dos horas, durante las cuales se formaron largas filas en los mostradores de información.

El principal operador ferroviario, Deutsche Bahn, propiedad del gobierno federal, indicó que los trenes comenzaron a circular “en gran medida sin contratiempos” el miércoles por la mañana, aunque podría haber reducciones aisladas del servicio.

No se ha revelado la causa de la falla.

La avería se produjo tras años de quejas cada vez más frecuentes por retrasos de trenes e interrupciones del servicio.

Deutsche Bahn está llevando a cabo renovaciones exhaustivas, aunque disruptivas, de rutas principales tras años de falta de inversión, en un intento por mejorar su desempeño.

“Que todo el tráfico ferroviario en Alemania se detenga por un defecto técnico es un nuevo mínimo en una calidad operativa ya de por sí deficiente”, declaró a la agencia dpa Oliver Krischer, ministro regional de Transporte del estado de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado de Alemania.

Añadió que se necesitan “mecanismos de emergencia que eviten un desastre así en el futuro. La gente depende de llegar a su destino al menos con cierta puntualidad en tren”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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